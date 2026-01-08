Logo
Тадић за АТВ: Политичко Сарајево не жели Србе на овим просторима

Извор:

АТВ

08.01.2026

07:53

Коментари:

1
Тадић за АТВ: Политичко Сарајево не жели Србе на овим просторима
Фото: АТВ

Правник Огњен Тадић изјавио је у Јутарњем програму АТВ-а да не види шта би Срби требало да мијењају или замјењују 9. јануар, те да је јасно шта се од њих тражи кроз потезе политичког Сарајева и дијела међународне заједнице.

"Овдје није питање да ли они прихватају Дан Републике. Они не прихватају Републику Српску. Не прихватају ни Дејтонски мировни споразум, који је међународно верификован. Зашто? Зато што не желе Србе на овом просторима", нагласио је Тадић.

Он је подсјетио да је српски народ то знао још деведесетих година, због чега је и формирана Скупштина српског народа у БиХ, како српски народ не би био прегласан и "прогутан" одлукама тадашње скупштине БиХ и унитаристичком концепцијом државе.

Тагови:

Огњен Тадић

9. јануар - Дан Републике Српске

Small banner