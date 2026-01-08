Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

Извор:
Танјуг
08.01.2026
07:24
Француске метеоролошке службе прогласиле су црвено упозорење за департман Манш и обалу Ламанша због приближавања олује Горети, док је сјеверозападни дио земље стављен под наранџасти степен узбуне због јаких вјетрова.
Олуја Горети захватиће обалу Ламанша од раних вечерњих сати, а црвено упозорење важиће од 21 час до три сата ујутру.
Очекују се удари ветра од 150 до 160 километара на час на обали и до 130 и 140 километара на час у унутрашњости.
Атлантска обала такође ће бити погођена јаким вјетром.
Укупно 24 департмана биће под наранџастим упозорењем због ветра, укључујући читав северозапад Француске и регион Ил де Франс.
Метео-Франс је упозорио да би ниво узбуне током дана могао додатно да се повећа у појединим департманима Нормандије, посебно у Калвадосу и Приморској Сени.
Због олује, жељезнички саобраћај у Нормандији биће у потпуности обустављен од вечерас.
Национална жељезница СНЦФ саопштила је да се постепено обнављање саобраћаја очекује тек у петак поподне, као и да су данас и сутра могући поремећаји, кашњења и отказивања возова и у другим деловима земље.
Такође, три департмана - Горња Савоја, Савоја и Воклиз и даље су под наранџастим упозорењем због снега и леда.
Метео-Франс најављује сњежне падавине у Северним Алпима, уз очекиваних 10 до 20 центиметара снега у унутрашњим долинама Савоје, док поледица у региону Воклиз представља главни проблем на путевима.
Метеоролошке службе упозоравају и на ризик од снажних западних таласа у Ламаншу, посебно око 23 часа, као и на могућност локалног потапања обале.
Грађанима се савјетује опрез и ограничавање путовања у погођеним областима.
