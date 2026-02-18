Logo
Каран: Распада се дејтонска БиХ, не може опстати нешто што нема легитимитет сва три народа

РТРС

18.02.2026

Синиша Каран
Знам да се распада дејтонска БиХ. Не може опстати нешто што нема легитимитет сва три народа, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

- Боље би било да смо направили заједнички само један корак и он би добио легитимитет. Како може опстати земља, ако пола земље каже да нешто није легитимно. Високи представници су донијели 913 одлука које су мијењале Устав БиХ, а углавном су биле уперене против Републике Српске и водиле су на унитаризацију државе - рекао је Каран за РТРС.

Каран истиче да лично сматра да БиХ неће опстати.

- Да ли је могуће да БиХ има перспективу, ако њена три народа немају исти став - запитао се Каран.

Каран је поновио став да је је црвена линија Дејтонска Република Српска.- Много пута се прешла та линија, а сада смо дошли до задње која се зове имовина. Питање имовине је ријешено у Дејтону, и то више није на столу.

Каже да је имао веома конструктиван разговор са отправником послова амбасаде САД-а Џоном Гинкелом.

- Гинкелове основне поруке су биле да америчке компаније желе да инвестирају у Републици Српској. Онда то говори о стабилности Српске. Први и кључни услов је политичка стабилност, а ми смо то успјели. Препознати смо као стабилан фактор. Република Српска је 30 година била на столу, а сада смо први пут за столом, као равноправан партнер - поручио је Каран.

Синиша Каран

