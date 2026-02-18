Logo
Минић: Република Српска отвара врата глобалним фирмама

18.02.2026

16:03

Саво Минић
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да су представници америчке компаније „Сајбер нет“ данас били у Влади и да му је драго што Српска проналази фирме из цијелог свијета које овдје желе да послују.

Минић: Драго ми је што проналазимо партнере из цијелог свијета

"Драго ми је што проналазимо партнере и фирме из цијелог свијета које желе да послују у Републици Српској. Једна од таквих је америчка компанија Сајбер нет чији представници су данас били у Влади Републике Српске", написао је Минић на Иксу.

О компанији „Сајбер нет“

Ријеч је о телекомуникационом оператору и консултантској фирми у области информационих технологија која на америчком тржишту послује више од 30 година.

Саво Минић

