Минић: Република Српска отвара врата глобалним фирмама

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да су представници америчке компаније „Сајбер нет“ данас били у Влади и да му је драго што Српска проналази фирме из цијелог свијета које овдје желе да послују.
Минић: Драго ми је што проналазимо партнере из цијелог свијета
"Драго ми је што проналазимо партнере и фирме из цијелог свијета које желе да послују у Републици Српској. Једна од таквих је америчка компанија Сајбер нет чији представници су данас били у Влади Републике Српске", написао је Минић на Иксу.
О компанији „Сајбер нет“
Ријеч је о телекомуникационом оператору и консултантској фирми у области информационих технологија која на америчком тржишту послује више од 30 година.
