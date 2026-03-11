Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати

Један од најцјењенијих регионалних метеоролога аматера Марко Чубрило изнио је прогнозу која неће никога обрадовати.

Како је навео, до краја ове седмице вријеме ће углавном бити суво и топло, али онда слиједи преокрет.

Од недјеље слиједи промјена синоптике, која ће нас увести у свјежији и нестабилнији период, каже Чубрило.

До краја седмице углавном суво и релативно топло, само је у току ноћи са на четвртак, уз више облака, понегдје могућа појава ријетке и слабе кише.

"Промјена синоптике која би нас увела у свјежији период времена, са чешћом појавим кише, очекује се од 16. марта. Око 18. марта би планине преко 1.000 метара надморске висине могле имати и сњежни покривач, али се јаче захлађење и снијег у низијама, за сада, не очекују“, наводи се у објави.

Слична прогноза и БХ Метео

И на Фејсбук страници БХметео објављено је да ће се до краја ове седмице задржати топлије и претежно сунчано вријеме. Нешто више облачности током сутрашњег дана.

У понедјељак и уторак се очекује промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који би донио пролазно нешто јаче падавине већем дијелу земље и пад температуре. На планинама снијег.

Тако да би период од 17. до 20. марта обиљежиле ниже температуре за неких 7-8 степени у односу на температуре ових дана.

Од петка, 20. марта, могућ пораст температуре и стабилније вријеме.