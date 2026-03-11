Logo
Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати

Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати
Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Један од најцјењенијих регионалних метеоролога аматера Марко Чубрило изнио је прогнозу која неће никога обрадовати.

Како је навео, до краја ове седмице вријеме ће углавном бити суво и топло, али онда слиједи преокрет.

Авиону отпао точак

Свијет

Драма на аеродрому, авиону отпао точак - ВИДЕО

Од недјеље слиједи промјена синоптике, која ће нас увести у свјежији и нестабилнији период, каже Чубрило.

До краја седмице углавном суво и релативно топло, само је у току ноћи са на четвртак, уз више облака, понегдје могућа појава ријетке и слабе кише.

"Промјена синоптике која би нас увела у свјежији период времена, са чешћом појавим кише, очекује се од 16. марта. Око 18. марта би планине преко 1.000 метара надморске висине могле имати и сњежни покривач, али се јаче захлађење и снијег у низијама, за сада, не очекују“, наводи се у објави.

Слична прогноза и БХ Метео

И на Фејсбук страници БХметео објављено је да ће се до краја ове седмице задржати топлије и претежно сунчано вријеме. Нешто више облачности током сутрашњег дана.

Хормушки мореуз

Економија

Цијели свијет дрхти због најаве Ирана: Спремите се за још већи хаос

У понедјељак и уторак се очекује промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који би донио пролазно нешто јаче падавине већем дијелу земље и пад температуре. На планинама снијег.

Тако да би период од 17. до 20. марта обиљежиле ниже температуре за неких 7-8 степени у односу на температуре ових дана.

Од петка, 20. марта, могућ пораст температуре и стабилније вријеме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

