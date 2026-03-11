Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати

Аутор:АТВ
11.03.2026
16:17
Коментари:0
Један од најцјењенијих регионалних метеоролога аматера Марко Чубрило изнио је прогнозу која неће никога обрадовати.
Како је навео, до краја ове седмице вријеме ће углавном бити суво и топло, али онда слиједи преокрет.
Од недјеље слиједи промјена синоптике, која ће нас увести у свјежији и нестабилнији период, каже Чубрило.
До краја седмице углавном суво и релативно топло, само је у току ноћи са на четвртак, уз више облака, понегдје могућа појава ријетке и слабе кише.
"Промјена синоптике која би нас увела у свјежији период времена, са чешћом појавим кише, очекује се од 16. марта. Око 18. марта би планине преко 1.000 метара надморске висине могле имати и сњежни покривач, али се јаче захлађење и снијег у низијама, за сада, не очекују“, наводи се у објави.
И на Фејсбук страници БХметео објављено је да ће се до краја ове седмице задржати топлије и претежно сунчано вријеме. Нешто више облачности током сутрашњег дана.
У понедјељак и уторак се очекује промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који би донио пролазно нешто јаче падавине већем дијелу земље и пад температуре. На планинама снијег.
Тако да би период од 17. до 20. марта обиљежиле ниже температуре за неких 7-8 степени у односу на температуре ових дана.
Од петка, 20. марта, могућ пораст температуре и стабилније вријеме.
