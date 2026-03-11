Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Аутор:АТВ
11.03.2026
17:12
Коментари:0
Необичан призор забиљежен је данас на једној од саобраћајница у Читлуку, гдје је свиња накратко постала главна атракција у промету.
На фотографији која се проширила друштвеним мрежама види се прасе како мирно хода саобраћајницом међу аутомобилима, због чега су возачи морали успорити вожњу.
Необична ситуација привукла је пажњу пролазника и изазвала бројне реакције на интернету.
Објаву је подијелио портал "Бротњо.инфо" уз коментар како је ријеч о “несвакидашњем саобраћајном застоју”, а фотографија је убрзо постала тема бројних коментара корисника друштвених мрежа.
У коментарима су се корисници нашалили на рачун необичног призора па је тако један написао: “Краљ животиња”, док је други примијетио: “Како се фино престројила у траку за Мостар, свака част".
За сада није познато одакле је животиња дошла нити је ли се вратила власнику, но призор свиње која шета саобраћајницом засигурно је изненадио возаче и пролазнике који су се у том тренутку затекли на путу.
