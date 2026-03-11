Logo
Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

АТВ

11.03.2026

17:12

Прасе прошетало Читлуком
Фото: Бротњо.инфо

Необичан призор забиљежен је данас на једној од саобраћајница у Читлуку, гдје је свиња накратко постала главна атракција у промету.

На фотографији која се проширила друштвеним мрежама види се прасе како мирно хода саобраћајницом међу аутомобилима, због чега су возачи морали успорити вожњу.

Необична ситуација привукла је пажњу пролазника и изазвала бројне реакције на интернету.

Објаву је подијелио портал "Бротњо.инфо" уз коментар како је ријеч о “несвакидашњем саобраћајном застоју”, а фотографија је убрзо постала тема бројних коментара корисника друштвених мрежа.

У коментарима су се корисници нашалили на рачун необичног призора па је тако један написао: “Краљ животиња”, док је други примијетио: “Како се фино престројила у траку за Мостар, свака част".

За сада није познато одакле је животиња дошла нити је ли се вратила власнику, но призор свиње која шета саобраћајницом засигурно је изненадио возаче и пролазнике који су се у том тренутку затекли на путу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

