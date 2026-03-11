Детаљи незгоде у Бањалуци: Бициклиста повријеђен у судару са камионом

Фото: Screenshot

У Улици Браће Подгорника у Бањалуци данас, 11. марта у 14.53 догодила се саобраћајно незгода у којој је учествовало теретно возило и бициклиста, који је задобио повреде, потврђено је из Полицијске управе Бањалука.

"Повријеђеном лицу се на УКЦ РС указује љекарска помоћ", речено је из бањалучке полиције. Додају да је у току вршење увиђаја, преносе Независне новине. Бања Лука Камион прегазио бицикл: Незгода у Бањалуци

