Детаљи незгоде у Бањалуци: Бициклиста повријеђен у судару са камионом

АТВ

11.03.2026

16:53

Незгода
Фото: Screenshot

У Улици Браће Подгорника у Бањалуци данас, 11. марта у 14.53 догодила се саобраћајно незгода у којој је учествовало теретно возило и бициклиста, који је задобио повреде, потврђено је из Полицијске управе Бањалука.

"Повријеђеном лицу се на УКЦ РС указује љекарска помоћ", речено је из бањалучке полиције.

Додају да је у току вршење увиђаја, преносе Независне новине.

Бањалука

Саобраћајна незгода

