Драма у Травнику: Беба упала у шахт, пребачена у болницу

Беба је данас, 11. марта задобила повреде када је упала у отворени шахт код амбуланте у Руднику, на подручју општине Травник.
Како је потврђено за "Аваз" незгода се догодила у 12.30 часова.
"У Полицијску станицу Травник, у испоставу Хан Била, запримљена је телефонска пријава да је у кругу амбуланте Рудник у Хан Билој у кругу исте у шахт велике дубине упало дијете рођено 2024. године које је том приликом задобило тјелесне повреде те је пребачено на ЦУМ Сарајево", потврђено је из Министарства унутрашњих послова Средњо-босанског кантона.
Портпарол МУП-а СБК Муамер Караџа, додао је да су увиђајне мјере и радње извршили полицијски службеници ОКП-а ПУ Травник, а под надзором дежурног кантоналног тужиоца.
За сада јавности није познато на који начин се овај догађај десио те да ли су родитељи били поред дјетета.
