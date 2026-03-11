Logo
Док приједорско тужилаштво оконча истрагу, Вуковића осудише у Аустрији

Аутор:

Огњен Матавуљ

11.03.2026

11:45

Док приједорско тужилаштво оконча истрагу, Вуковића осудише у Аустрији

Прошле су готово двије године од када је у Приједору спроведена полицијска акција ”Рома” у којој је заплијењено око 20 килограма дроге и ухапшено 14 особа, осумњичених за трговину наркотицима, а истрага још није окончана.

Предмет се налази у раду у Окружном јавном тужилаштву у Приједору у којем је за АТВ наводе да оптужница још није подигнута и да је истрага у току...

”Напомињемо да се ради о сложеном предмету са више осумњичених гдје је због обима прикупљених предмета вјештачење завршено крајем децембра 2025. године, те се предмет и даље налази у фази истраге. По тренутном стању списа, окончана су сва вјештачења. Остале околности истраге не можемо открити у овој фази поступка због тајности исте, али ће истрага бити окончана у току ове године и у наведеном предмету ће бити донесена тужилачка одлука”, наводе у ОЈТ Приједор.

Вуковић ухапшен и осуђен у Аустрији

Након хапшења, у априлу 2024. године, 11 од 14 осумњичених је притворено, али су послије пар мјесеци сви пуштени да се бране са слободе. Појединци су и након тога наставили да чине кривична дјела...

akcija Roma

Хроника

Акција ”Рома”: Заплијењено 20,6 килограма дроге и 209 стабљика индијске конопље

Првоосумњичени у акцији ”Рома” Вања Вуковић је у августу прошле године ухапшен у Аустрији због сумње да је заједно са још једним држављанином БиХ и двојицом држављана Хрватске учествовао у шверцу 10 килограма кокаина у околини Линца. За разлику од домаћег, аустријском правосуђу нису требале двије године да окончају истрагу и подигну оптужницу па је Вуковићу у тој земљи већ изречена пресуда. Он и други држављанин БиХ осуђени су на укупно 10 година и шест мјесеци затвора због трговине наркотицима.

Депортована из Хрватске, па ухапшена у акцији ”Спарта”

Акцијом ”Рома” обухваћена је и Дајана Радошљевић. У ишчекивању оптужнице приједорског тужилаштва она је постала ”славна” по нападу на возачa трамваја у Загребу, који је постао виралан на друштвеним мрежама.

Дајана Радошљевић

Хроника

Хапшена у великој акцији у БиХ: Ово је Дајана која се тукла с возачем

Радошљевићева је због тог инцидента депортована из Хрватске, да би у октобру прошле године поново била ухапшена и притворена у Приједору у оквиру акције ”Спарта” у којој су одузета 23 грама бијелог праха. По истеку мјере притвора, поново је пуштена да се брани са слободе.

Ко је све ухапшен у акцији ”Рома”

Акцијом ”Рома” обухваћени су још и Дражан Јањанин, Бојан Сававановић, Огњен Ковачевић, Горан Хрваћанин, Манојло Кунић, Драган Вујчић, Игор Лакић (раније Матијаш), Саша Мићић из Модриче и Марко Угреновић из Градишке. Групи се на терет ставља да су се од почетка 2023. године до 23. априла 2024. године неовлаштено бавили производњом и прометом дроге.

Одузето 20 килограма дроге и лабораторија сканка

Акција ”Рома” реализована је 23. априла 2024. године. Како је тада саопштила ПУ Приједор у акцији је откривено и заплијењено 18,6 килограма марихуане, 1,24 килограма кокаина и 790 грама хапшиша.

laboratorija marihuane prijedor

Хроника

ЕКСКЛУЗИВНО: Погледајте лабораторију марихуане која је откривена у Козаруши

На једном имању у селу Козаруша откривена је и лабораторија за вјештачки узгој марихуане са комплетном опремом и 209 стабљика индијске конопље у пуном цвату. У акцији је одузето и шест пушака, пиштољ, аутомобил, више мобилних телефона, дигиталне ваге и друго...

