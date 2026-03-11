Камионџија покушао да подмити полицајце у Градишци, они га ухапсили

Извор:
СРНА
11.03.2026
07:45
Коментари:0
Возач теретног возила из Кисељака ухапшење у Градишци због сумње да је покушао да подмити полицајце током саобраћајне контроле.
Ухапшено је лице Н. О. које се сумњи да је јуче приликом контроле теретног возила "мерцедес" нудило полицајцима новац како бо одустали, након чега је ухапшен, а новац који је нудио је уз потврду одузет, саопштила је Полицијска управа Градишка.
Осумњиченом лицу на терет се ставља да је починило кривично дјело давање мита.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Републичког јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
