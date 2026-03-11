Logo
Какве су цијене на Тржници у Бањалуци

АТВ

11.03.2026

07:32

На бањалучкој „Тржници“ понуда воћа и поврћа је разноврсна, а цијене појединих производа и даље варирају.

Јабуке до 3 КМ, крушке 5

Када је ријеч о воћу, јабуке се продају по цијени од 2,5 до 3 КМ по килограму, док су банане од 3 до 3,5 КМ. Наранџе коштају између 3 и 5 КМ, а мандарине око 3,5 КМ по килограму. За крушке је потребно издвојити 4 до 5 КМ, док лимун кошта од 4,5 до 5,5 КМ.

Најскупље воће на тезгама је бијело грожђе, чија цијена достиже 13 до 14 КМ по килограму, док је црно грожђе знатно повољније и кошта око 4 КМ. Нар се продаје по цијени од 6 до 7 КМ, а суве шљиве од 10 до 12 КМ по килограму.

Цијене поврћа

Када је у питању поврће, паприка достиже цијену од 8 до 10 КМ, док је парадајз од 6 до 7 КМ по килограму. Иста цијена је и за краставац, који се продаје од 6 до 7 КМ.

Млади купус кошта између 3,5 и 4 КМ, а мрква од 2 до 3,5 КМ. За карфиол је потребно издвојити око 5 КМ, док тиквице коштају око 8 КМ по килограму.

Од осталих намирница, пасуљ се продаје у распону од 7 до 13 КМ, док млади лук кошта 12 до 14 КМ по килограму. Целер и першун достижу цијену од око 10 КМ, а зелена салата се продаје по 6 КМ.

Међу повољнијим производима су кромпир, који кошта од 1,5 до 2 КМ, као и црвени лук од 2 до 3 КМ, док је цијена прасе од 4 до 5 КМ по килограму.

Када је ријеч о орашастим плодовима, очишћени ораси коштају 19 до 20 КМ, суве смокве око 19 КМ, док је љешник најскупљи и достиже цијену од око 30 КМ по килограму. Бијели лук такође спада међу скупље производе и продаје се од 18 до 20 КМ по килограму.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тржница Бањалука

voće i povrće

pijaca

