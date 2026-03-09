Преминула Јадранка Петровић, доцент на Економском факултету у Бањалуци

09.03.2026
Др Јадранка Петровић, доцент на Економском факултету Универзитета у Бањалуци, преминула је данас, у понедјељак, 9. марта 2026. године, саопштио је Универзитет.
Др Јадранка Петровић рођена је 31. марта 1973. године у Травнику. Основне студије завршила је 1996. године на Економском факултету Универзитета у Бањалуци.
Магистарске студије окончала је на Економском факултету Универзитета у Београду, док је докторску дисертацију одбранила 2019. године на Економском факултету Универзитета у Бањалуци на тему "Утицај политика подршке јавног сектора на развој предузетништва и малих и средњих предузећа".
На Економском факултету Универзитета у Бањалуци била је запослена од 2020. године, а у звање доцента за ужу научну област Предузетничка економија изабрана је 31. јануара 2025. године.
Прије доласка на Економски факултет радно искуство стицала је у бројним организацијама и институцијама. У академском раду била је ангажована у програмским и организационим одборима научних конференција, учествовала је у раду стручних жирија, као и у реализацији више научноистраживачких и стручних пројеката.
Сахрана др Јадранке Петровић биће обављена 11. марта 2026. године у 11.30 на гробљу у Врбањи.
