Logo
Large banner

Преминула Јадранка Петровић, доцент на Економском факултету у Бањалуци

09.03.2026

15:33

Коментари:

0
Преминула Јадранка Петровић
Фото: УНИБЛ

Др Јадранка Петровић, доцент на Економском факултету Универзитета у Бањалуци, преминула је данас, у понед‌јељак, 9. марта 2026. године, саопштио је Универзитет.

Др Јадранка Петровић рођена је 31. марта 1973. године у Травнику. Основне студије завршила је 1996. године на Економском факултету Универзитета у Бањалуци.

Докторска дисертација

Магистарске студије окончала је на Економском факултету Универзитета у Београду, док је докторску дисертацију одбранила 2019. године на Економском факултету Универзитета у Бањалуци на тему "Утицај политика подршке јавног сектора на развој предузетништва и малих и средњих предузећа".

илу-ротација-19092025

Свијет

Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи

На Економском факултету Универзитета у Бањалуци била је запослена од 2020. године, а у звање доцента за ужу научну област Предузетничка економија изабрана је 31. јануара 2025. године.

Сахрана у Врбањи

Прије доласка на Економски факултет радно искуство стицала је у бројним организацијама и институцијама. У академском раду била је ангажована у програмским и организационим одборима научних конференција, учествовала је у раду стручних жирија, као и у реализацији више научноистраживачких и стручних пројеката.

Сахрана др Јадранке Петровић биће обављена 11. марта 2026. године у 11.30 на гробљу у Врбањи.

Подијели:

Тагови :

preminula

Ekonomski fakultet

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

Друштво

Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

5 ч

1
ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

Друштво

ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

5 ч

0
Правила за трећу седмицу Васкршњег поста

Друштво

Правила за трећу седмицу Васкршњег поста

6 ч

0
Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

Друштво

Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner