Logo
Large banner

Правила за трећу седмицу Васкршњег поста

09.03.2026

12:07

Коментари:

0
Правила за трећу седмицу Васкршњег поста

У данима када вјерници већ осјећају и тјелесни и духовни напор, Црква их подсјећа на смисао стрпљења, вјере и истрајности кроз симбол Часног крста.

Крстопоклона недјеља посвећена је поклоњењу Часном крсту, једном од најважнијих симбола хришћанске вјере. У православним храмовима тада се износи крст како би му се вјерници поклонили и сетили страдања Исуса Христа, али и снаге коју вјера доноси у тренуцима искушења.

Пред Часни крст, према вјеровању, не би требало излазити узнемирен или љут на некога. Зато се вјерници подстичу да се у овом периоду посебно потруде да смире мисли, опросте другима и у срцу пронађу мир.

црква спц

Република Српска

Једна црква, власника два: Апсурдан упис имовине СЦП

Крстопоклона недјеља подсјећа да свако од нас носи свој животни крст, али и да ниједно искушење није веће од онога које човјек може да издржи. Управо због тога овај период поста има снажну поруку – да добро на крају увијек побјеђује зло, а живот смрт.

Током ове недјеље, као и током цијелог Васкршњег поста, вјерници би требало да избјегавају свађе, сукобе и лоше мисли, а да се окрену праштању, разумијевању и љубави према другима. Сматра се да је то прави смисао поста – не само уздржавање од хране, већ и духовно прочишћење.

Како се пости у трећој недјељи Васкршњег поста

У трећој недјељи поста правила исхране остају строга, али постоје и одређена одступања због празника.

Понедјељак се пости на уљу, јер се обележава празник Првог и другог обретења главе Светог Јована Крститеља, који је у црквеном календару обиљежен црним словом.

Уторак, сриједа, четвртак и петак посте се на води, док је у суботу и недјељу дозвољена храна на уљу.

Подијели:

Тагови :

трећа седмица Васкршњег поста

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У језивом пожару погинула 41 особа: Градоначелник на списку осумњичених

Свијет

У језивом пожару погинула 41 особа: Градоначелник на списку осумњичених

3 ч

0
Потврђена ослобађајућа пресуда Милану Миличевићу!

Република Српска

Потврђена ослобађајућа пресуда Милану Миличевићу!

3 ч

26
Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

Друштво

Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

3 ч

0
Срђан Благојевић, тренер Партизана

Фудбал

Партизан опет смијенио тренера: Срђан Благојевић умјесто Дамира Чакара

3 ч

1

Више из рубрике

Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

Друштво

Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

3 ч

0
Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

Друштво

Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

4 ч

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Друштво

Ваздух нездрав у 7 градова: Грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу

5 ч

0
Казне и до 1.000 КМ за паљење корова без најаве

Друштво

Казне и до 1.000 КМ за паљење корова без најаве

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

14

59

Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

14

56

Израел уништио иранска складишта горива

14

41

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

14

26

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner