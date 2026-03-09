Правила за трећу седмицу Васкршњег поста

09.03.2026
12:07
Коментари:0
У данима када вјерници већ осјећају и тјелесни и духовни напор, Црква их подсјећа на смисао стрпљења, вјере и истрајности кроз симбол Часног крста.
Крстопоклона недјеља посвећена је поклоњењу Часном крсту, једном од најважнијих симбола хришћанске вјере. У православним храмовима тада се износи крст како би му се вјерници поклонили и сетили страдања Исуса Христа, али и снаге коју вјера доноси у тренуцима искушења.
Пред Часни крст, према вјеровању, не би требало излазити узнемирен или љут на некога. Зато се вјерници подстичу да се у овом периоду посебно потруде да смире мисли, опросте другима и у срцу пронађу мир.
Крстопоклона недјеља подсјећа да свако од нас носи свој животни крст, али и да ниједно искушење није веће од онога које човјек може да издржи. Управо због тога овај период поста има снажну поруку – да добро на крају увијек побјеђује зло, а живот смрт.
Током ове недјеље, као и током цијелог Васкршњег поста, вјерници би требало да избјегавају свађе, сукобе и лоше мисли, а да се окрену праштању, разумијевању и љубави према другима. Сматра се да је то прави смисао поста – не само уздржавање од хране, већ и духовно прочишћење.
У трећој недјељи поста правила исхране остају строга, али постоје и одређена одступања због празника.
Понедјељак се пости на уљу, јер се обележава празник Првог и другог обретења главе Светог Јована Крститеља, који је у црквеном календару обиљежен црним словом.
Уторак, сриједа, четвртак и петак посте се на води, док је у суботу и недјељу дозвољена храна на уљу.
