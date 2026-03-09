Ваздух нездрав у 7 градова: Грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу

Извор:
СРНА
09.03.2026
10:05
Ваздух је јутрос нездрав у Бањалуци, Какњу, Зеници, Тузли, Илијашу, Високом и Маглају, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Мјерење у 9.00 часова показало је да индекс квалитета ваздуха у Какању износи 191, у Бањалуци 174, Зеници 164, Тузли 156, Илијашу 154, Високом 153 и Маглају 151, што спада у категорију нездравог ваздуха.
Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији током боравка напољу морају избјегавати било какве активности, а и остало становништво требало би да избјегава већа напрезања.
Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 је опасан по здравље.
