Logo
Large banner

Ваздух нездрав у 7 градова: Грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу

Извор:

СРНА

09.03.2026

10:05

Коментари:

0
Загађење ваздуха у Бањалуци
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос нездрав у Бањалуци, Какњу, Зеници, Тузли, Илијашу, Високом и Маглају, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Мјерење у 9.00 часова показало је да индекс квалитета ваздуха у Какању износи 191, у Бањалуци 174, Зеници 164, Тузли 156, Илијашу 154, Високом 153 и Маглају 151, што спада у категорију нездравог ваздуха.

Обољели од плућних и болести срца, труднице, д‌јеца и старији током боравка напољу морају избјегавати било какве активности, а и остало становништво требало би да избјегава већа напрезања.

Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 је опасан по здравље.

Подијели:

Таг :

zagađenje vazduha

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Казне и до 1.000 КМ за паљење корова без најаве

Друштво

Казне и до 1.000 КМ за паљење корова без најаве

2 ч

0
Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници

Друштво

Сутра је Обретење главе Светог Јована: Једну ствар никако не узимајте у руке, сматра се да доноси лошу срећу

13 ч

0
Жене доминирају у новинарству

Друштво

Жене доминирају у новинарству

15 ч

0
Двије жене разговарају.

Друштво

8. март - Празник борбе за равноправност

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

42

Умрла Мила Моралић

10

35

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

10

25

Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

10

13

Пијан вриштао и викао, па ухапшен

10

12

Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner