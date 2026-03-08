Logo
Сутра је Обретење главе Светог Јована: Једну ствар никако не узимајте у руке, сматра се да доноси лошу срећу

08.03.2026

21:00

Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници
Фото: СРНА

Српска православна црква и њени вјерници у понед‌јељак обиљежавају Обретење главе Светог Јована Крститеља.

вај дан се сматра великим хришћанским празником и посвећен је чудотворној глави овог свеца. У црквеном календару Српске православне цркве овај дан је означен подебљаним црним словом, а постоје и одређени обичаји и вјеровања везана за овај празник.

Прича о Јовану Крститељу

Велики и славни Крститељ Јован би посјечен по жељи и наговору злобне Иродијаде, жене Иродове. Када Јован би посјечен, нареди Иродијада да му се глава не сахрањује заједно са тијелом, јер се бојаше да страшни пророк некако не васкрсне. Стога узе његову главу и закопа је на неком скривеном и бешчесном мјесту, дубоко у земљу.

Камиони, блокаде

Економија

Шта би значила нова блокада граница - колики губици пријете привреди

Њана дворкиња бијеше Јована, жена Хузе, дворјанина Иродова. Добра и благочестива Јована не могаше трпети да глава Божјега човјека остане на мјесту бешчесноме, ископа је тајно, однесе у Јерусалим и сахрани на Гори Јелеонској.

Не знајући о свему томе, цар Ирод када дозна о Исусу како чини велика чудеса, уплаши се и рече: “То је Јован кога сам ја посјекао, он устаде из мртвих” (Мк 6, 16). Послије извијесног времена неки знаменит властелин поверовавши у Христа, остави положај и сујету светску и замонаши се, и као монах, с именом Инокентије, настани се на Гори Јелеонској баш на оном мјесту гд‌је је глава Крститељева била закопана.

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Откривено ко је нови вођа Ирана

Хотећи да зида себи ћелију, он копаше дубоко и нађе земљан суд и у њему главу, за коју му се јави тајанствено, да је Крститељева.

Он је цјелива и закопа на том истом мјесту. По Божјем промислу та чудотворна глава доцније ишла је од руке до руке, понирала у мрак заборава и опет објављивана, док најзад није у вријеме благочестиве царице Теодоре, мајке Михаилове и жене Теофилове, и у време патријарха Игњатија, пренета у Цариград. Многа чудесна исцељења догодише се од главе Претечине. Важно је и интересантно је, да док би жив, “Јован не учини ниједно знамење” (Јн 10, 41) а, међутим, његовим моштима даде се благодатна чудотворна моћ.

Вјеровање за овај дан

Вјерује се да данас не треба радити никакве тешке послове, а нарочито је распрострањено вјеровање да се на овај празник не дирају ножеви, ни други оштри предмети, како се не би повређивале ране невино страдалог светитеља.У Србији је раширено вјеровање да овог дана сунце креће назад са сјевера према југу, три пута стане и заигра.

Вјерује се да се небо у поноћ три пута отвара, па мртве душе лако уазе у рај, а онај ко сачека будан поноћ и пожели три жеље, оне ће му бити испуњене. У овој ноћи се може открити и закопано благо, преноси Ona.rs.

