Преминуо Немања Копривица

Немања Копривица из Вишеграда, преминуо је 7. марта 2026. године, након кратке и тешке болести, у 37. години живота.
Током свог живота био је активан у локалној заједници, гдје је својим примјером и ангажманом мотивисао младе да улажу у образовање и лични развој.
Копривица је основно образовање стекао у Основној школи „Вук Караџић“ у Вишеграду, а средњу школу завршио у истом граду, гдје је посебно истицао резултате у науци и математици.
Након школовања у Вишеграду, Немања је своје образовање наставио на међународном нивоу, уписавши престижни Принцетон универзитет.
Немања је сахрањен данас у мјесту Мјеур – Подгај (Рогатица).
