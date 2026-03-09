Игуман објаснио зашто је пушење на слави велики гријех

Аутор:АТВ
Игуман Георгије Станковић, намјесник манастира Пресвете Тројице у Озерковићима код Сокоца, изазвао је велику пажњу на друштвеним мрежама након што је јавно проговорио о пушењу на славама.
У снимку који је објављен на ТикТоку игуман је изнио јасан став о овој навици, позивајући се на ријечи преподобног Јустина Ћелијског: "Ко пуши, ђаволу кади." Према његовим ријечима, цигарета није само лоша навика, већ и озбиљан гријех. Због тога, како каже, избјегава да одлази на славе на којима се пуши.
"Не можеш ти, човјече, гори кандило, дим од тамјана испуњава простор и миомирише, а ти ту палиш цигарету", рекао је игуман Георгије, па додао је и да га не брине ако се неко због тога наљути.
"Ако се неко наљути што не долазим, имам и ја право да се наљутим кад ме неко трује дуванским димом“, поручио је.
Његове ријечи покренуле су расправу јер се тичу једне веома осјетљиве теме - обичаја и понашања током славских окупљања. У многим домаћинствима за славском трпезом заједно сједе и пушачи и непушачи, па се често поставља питање да ли је у реду замолити госте да не пуше у затвореном простору.
Ситуација је још сложенија када домаћини не пуше или када у кући има дјеце. У таквим случајевима дим цигарета може представљати озбиљан проблем, а након прославе просторије је често потребно дуго провјетравати.
Свештеници подсјећају да је суштина славе прије свега духовна, а не друштвена. У просторији у којој се слави, истичу, требало би да се осјећа само мирис тамјана, који симболизује молитву и присуство светиње.
Мијешање мириса тамјана и дуванског дима многи у цркви сматрају непримјереним и непоштовањем светог чина.
Игуман Георгије је у свом обраћању подсјетио и на правила која се односе на причешће. Како каже, иако многи током поста не успијевају да оставе цигарете, пушење непосредно прије причешћа није дозвољено, преноси Жена Блиц.
"То је тренутак када се тијело и дух припремају за сусрет са светим и тада би сваку навику која то нарушава требало оставити по страни", нагласио је.
