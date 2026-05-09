Хорор у Крушевцу: Убијен младић (22)

Аутор:АТВ
Коментари:2
Крушевац је синоћ потресао бруталан злочин у којем је живот изгубио двадесетдвогодишњи Александар Г. који је, према сумњама истраге, нападнут оштрим предметом у градском парку у Улици Раје Врачарића, у насељу Баре.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу ухапсили су Л. Б. (21) и А. К. (19) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело убиство.
Према информацијама из истраге, младићу су нанесене вишеструке убодне ране у предјелу главе и грудног коша, а свједоци наводе да су се током ноћи чули вика, запомагање и позиви у помоћ. Тешко повријеђени младић остао је да лежи на улици код парка, где су га затекли пролазници који су одмах позвали полицију и Хитну помоћ.
Александар Г. је у критичном стању превезен у Општу болницу у Крушевцу, али је упркос борби љекара подлегао тешким повредама.
Хроника
Судар камиона и аутомобила, возач у болници
Како се незванично сазнаје, младић је избоден у пределу уха, пазуха и по грудном кошу... Кад је стигао сумњало се да му нема помоћи, имао је проширене зјенице, био без знакова живота. Констатована је смрт.
Према незваничним сазнањима, сукобу је наводно претходио нерашчишћен дуг, али ће све околности, као и тачан мотив злочина, бити утврђени након окончања званичне истраге.
Осумњичени су, како је саопштио МУП, убрзо идентификовани и ухапшени, а по налогу Вишег јавног тужилаштва одређено им је задржавање до 48 сати, након чега ће бити приведени тужиоцу уз кривичну пријаву, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
14
15
10
15
09
15
05
14
54
Тренутно на програму