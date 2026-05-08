Потпуно изгорјела фабрика у Србији, има повријеђених

Двије особе лакше су повријеђене у пожару у фабрици намјештаја "Трилорд" у Сврљигу у којем су изгорјели сви производни погони, чиме је изазвана огромна материјална штета.
Пожар су након неколико сати угасили ватрогасци из Ниша и Сврљига, а у интервенцији су учествовала 23 ватрогасца са девет возила, преноси РТС.
Један ватрогасац и један радник фабрике су лакше повријеђени приликом гашења пожара.
Директор фабрике "Трилорд" Ранко Јовић рекао је да су уништене све производне хале, додајући да је у једном дијелу фабрике пао кров.
Полиција истражује узроке пожара, а ватрогасци дежурају поред изгорјелих погона.
Фабрика "Трилорд" запошљава 120 радника, послује 23 године и своје производе извози у иностранство.
