Потпуно изгорјела фабрика у Србији, има повријеђених

08.05.2026 18:03

Изгорјела фабрика намјештаја у Сврљигу
Двије особе лакше су повријеђене у пожару у фабрици намјештаја "Трилорд" у Сврљигу у којем су изгорјели сви производни погони, чиме је изазвана огромна материјална штета.

Пожар су након неколико сати угасили ватрогасци из Ниша и Сврљига, а у интервенцији су учествовала 23 ватрогасца са девет возила, преноси РТС.

Један ватрогасац и један радник фабрике су лакше повријеђени приликом гашења пожара.

Директор фабрике "Трилорд" Ранко Јовић рекао је да су уништене све производне хале, додајући да је у једном дијелу фабрике пао кров.

Полиција истражује узроке пожара, а ватрогасци дежурају поред изгорјелих погона.

Фабрика "Трилорд" запошљава 120 радника, послује 23 године и своје производе извози у иностранство.

