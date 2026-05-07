Узнемирујући снимак: Мајка са бебом прелазила улицу, ауто не стаје

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Новом Саду је данас умало дошло до трагедије када је, у Руменачкој улици на пјешачком прелазу, аутомобил у пуној брзини излетео испред жене која је прелазила улицу са бебом у колицима.
Како се види на узнемирујућем снимку, жена је полако прелазила, а онда је излетјело возило које умало покосило.
Овакав поступак је изазвао лавину бијеса, а коментари су се низали.
"Е за ове ствари затвор без икакве друге опције!!! Па видиш да стоје аута друже и настављаш кретање! Још мајка са дјететом!!!",
"Не можеш више безбједно ни прећи улицу на пјешачком. Сви прсли",
"Одмах му одузети дозволу доживотно", само су неки од коментара.
Апелују се возачи да возе пажљиво и да поштују саобраћајне прописе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму