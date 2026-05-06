Хорор: Пролазник нашао људски скелет

Фото: Танјуг

У београдској општини Раковица, у Кошутњаку, данас поподне пронађени су људски остаци, сазнаје Телеграф.

Како сазнаје портал, пролазник је уочио скелет особе. Случај је преузело тужилаштво које ће руководити даљом истрагом. За сада није познат идентитет особе, као ни околности под којима је дошло до смрти.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.