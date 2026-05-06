Преминуо чувени пекар Томо - ФОТО

На друштвеним мрежама је објављена вијест која је потресла све Ужичане, а то је да је преминуо чувени пекар Томо, у 85. години живота.
Суграђани га памте као човјека који је цијели свој живот посветио породици и суграђанима кроз посао који је деценијама обављао беспријекорно, предано и одговорно.
Готово да нема породице у Ужицу која бар једном није посјетила његову пекару на Пори и уживала у врхунском печењу које је Томо пекао најприје сам, а касније заједно са синовима Радојем и Војом.
Ипак, Томова заоставштина ће трајати, јер ће његови синови наставити традицију и сачувати име и углед који је Томо за живота стекао.
