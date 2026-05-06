Logo
Large banner

Познато стање преживјелих у несрећи у Новом Пазару!

Аутор:

АТВ
06.05.2026 11:25

Коментари:

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих
Фото: Printscreen/РТС

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ пола сата прије поноћи на магистралном путу Нови Пазар–Рашка, погинуле су четири особе, две су повређене, а њихово стање је озбиљно и налазе се под сталним љекарским надзором.

"Након тешке саобраћајне несреће која се ноћас догодила на путу Нови Пазар - Рашка у Општу болницу Нови Пазар је довезено троје повређених у веома тешком стању, са повредама опасним по живот", саопштено је из ове установе за Информер.

Како се даље наводи, и поред великих напора мултидисциплинарних тимова Опште болнице Нови Пазар једно од повређених је у току ноћи подлегло повредама, док је друго двоје стабилизовано.

"Стање једног повређеног се даље прати у шок соби интензивне његе Опште болнице Нови Пазар, док је други повређени након санирања повреда и стабилизације општег стања упућен на васкуларну хирургију Ургентног центра УКЦ Србије", саопштено је.

Србија Несрећа

Србија

Детаљи трагедије: Тинејџер (19) усмртио породицу у Србији

До несреће је дошло када су се директно сударили аутомобили марке "голф 7" новопазарских таблица и "опел астра" из Рашке.

Наводно, возач голфа Б. К. (19) крећући се из правца Новог Пазара према Рашки, покушао је да претекне више возила.

Како се може видјети на снимцима са лица мјеста, возила су потпуно смрскана.

Након несреће интервенисали су припадници полиције, Хитне помоћи и ватрогасно-спасилачких јединица које су уз помоћ специјалне опреме извлачиле унесрећене из смрсканих аутомобила.

На мјесто удеса изашли су и дежурни тужилац, као и начелница ОСП-а, који руководе увиђајем и прикупљањем свих релевантних доказа како би се утврдиле околности ове трагедије.

На лицу мјеста погинули су: возач голфа Б.К. (19), возач опела С.В. (69), сувозач опела В.М. (46).

Накнадно, повредама је у Општој болници Нови Пазар подлегла и четврта особа, жена која је била међу тешко повређенима у возилу "опел астра" регистарских ознака из Рашке.

У возилу у које је ударио "голф" којим је управљао тинејџер била је породица. Страдали су муж, жена и њен брат.

Још двије особе су у Општу болницу у Новом Пазару примљене са тешким тјелесним повредама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

Саобраћајна несрећа

несрећа Нови Пазар - Рашка

Нови Пазар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Нови призори са мјеста несреће: Младић претицао колону, возила уништена, четворо мртвих, љекари се боре за живот двоје људи

5 ч

0
Шесторо повријеђених у ланчаном судару

Србија

Шесторо повријеђених у ланчаном судару

19 ч

0
Стравична несрећа: Жена у осмом мјесецу трудноће изгубила бебу

Србија

Стравична несрећа: Жена у осмом мјесецу трудноће изгубила бебу

5 д

0
Тешка несрећа у Новом Саду, има страдалих

Србија

Тешка несрећа у Новом Саду, има страдалих

5 д

0

Више из рубрике

Поново се тресло код Сомбора

Србија

Поново се тресло код Сомбора

4 ч

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Детаљи трагедије: Тинејџер (19) усмртио породицу у Србији

4 ч

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Нови призори са мјеста несреће: Младић претицао колону, возила уништена, четворо мртвих, љекари се боре за живот двоје људи

5 ч

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Тешка несрећа у Србији: Четири особе погинуле, двије тешко повријеђене

8 ч

0

  • Најновије

15

18

Познати метеоролог нема лијепе вијести

15

17

Шпанија враћа кућама путнике са крузера

15

12

Борут Пахор пао са бицикла и поломио се

15

10

Експерти упозоравају: Већину лозинки могуће је разбити за само један дан

14

56

Добро се пазите! Ова четири знака доживјеће промјене у наредних шест мјесеци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner