Познато стање преживјелих у несрећи у Новом Пазару!

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ пола сата прије поноћи на магистралном путу Нови Пазар–Рашка, погинуле су четири особе, две су повређене, а њихово стање је озбиљно и налазе се под сталним љекарским надзором.
"Након тешке саобраћајне несреће која се ноћас догодила на путу Нови Пазар - Рашка у Општу болницу Нови Пазар је довезено троје повређених у веома тешком стању, са повредама опасним по живот", саопштено је из ове установе за Информер.
Како се даље наводи, и поред великих напора мултидисциплинарних тимова Опште болнице Нови Пазар једно од повређених је у току ноћи подлегло повредама, док је друго двоје стабилизовано.
"Стање једног повређеног се даље прати у шок соби интензивне његе Опште болнице Нови Пазар, док је други повређени након санирања повреда и стабилизације општег стања упућен на васкуларну хирургију Ургентног центра УКЦ Србије", саопштено је.
До несреће је дошло када су се директно сударили аутомобили марке "голф 7" новопазарских таблица и "опел астра" из Рашке.
Наводно, возач голфа Б. К. (19) крећући се из правца Новог Пазара према Рашки, покушао је да претекне више возила.
Како се може видјети на снимцима са лица мјеста, возила су потпуно смрскана.
Након несреће интервенисали су припадници полиције, Хитне помоћи и ватрогасно-спасилачких јединица које су уз помоћ специјалне опреме извлачиле унесрећене из смрсканих аутомобила.
На мјесто удеса изашли су и дежурни тужилац, као и начелница ОСП-а, који руководе увиђајем и прикупљањем свих релевантних доказа како би се утврдиле околности ове трагедије.
На лицу мјеста погинули су: возач голфа Б.К. (19), возач опела С.В. (69), сувозач опела В.М. (46).
Накнадно, повредама је у Општој болници Нови Пазар подлегла и четврта особа, жена која је била међу тешко повређенима у возилу "опел астра" регистарских ознака из Рашке.
У возилу у које је ударио "голф" којим је управљао тинејџер била је породица. Страдали су муж, жена и њен брат.
Још двије особе су у Општу болницу у Новом Пазару примљене са тешким тјелесним повредама.
