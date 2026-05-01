Стравична несрећа: Жена у осмом мјесецу трудноће изгубила бебу

АТВ
01.05.2026 12:58

Фото: АТВ

На сеоском путу Мрчајевци – Вујетинци код Чачка јуче је дошло до тешке саобраћајне незгоде у којој су три особе

Повријеђене, међу којима и М.В. (26) којој се љекари Опште болнице у Чачку и даље боре за живот.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

Како незванично сазнаје "Курир", млада жена је била у осмом мјесецу трудноће и у овом удесу је изгубила бебу.

"Током јучерашњег дана ова мајка је због тешких тјелесних повреда унутрашњих органа имала сложену операцију након које је смјештена у јединицу интензивне његе. Нажалост, изгубила је бебу", каже извор из истраге.

Аутомобил у ком се налазила млада жена, сударио се на сеоском путу у селу Вукетинци са комбијем брзе поште. У аутомобилу су још били њен син и супруг, који су такође повријеђени.

снијег-хладноћа-лед-

Друштво

Минус десет на први мај: Ово су најхладнија мјеста у БиХ

Према наводима из Опште болнице, дијете је са лаким тјелесним повредама примљено на одјељење Дјечије хирургије.

Мушка особа старости 33 године са констатованим лаким тјелесним повредама отпуштена је на кућно лијечење.

Даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове саобраћајне незгоде.

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Србија

Преминуо Миодраг којег је комшија брутално претукао

3 ч

0
Земљотрес у Србији

Србија

Земљотрес у Србији

5 ч

0
Тешка несрећа у Новом Саду, има страдалих

Србија

Тешка несрећа у Новом Саду, има страдалих

17 ч

0
Марта Кос

Србија

Марта Кос: ЕУ Обуставила све исплате Србији

19 ч

1

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner