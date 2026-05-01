Стравична несрећа: Жена у осмом мјесецу трудноће изгубила бебу

На сеоском путу Мрчајевци – Вујетинци код Чачка јуче је дошло до тешке саобраћајне незгоде у којој су три особе
Повријеђене, међу којима и М.В. (26) којој се љекари Опште болнице у Чачку и даље боре за живот.
Како незванично сазнаје "Курир", млада жена је била у осмом мјесецу трудноће и у овом удесу је изгубила бебу.
"Током јучерашњег дана ова мајка је због тешких тјелесних повреда унутрашњих органа имала сложену операцију након које је смјештена у јединицу интензивне његе. Нажалост, изгубила је бебу", каже извор из истраге.
Аутомобил у ком се налазила млада жена, сударио се на сеоском путу у селу Вукетинци са комбијем брзе поште. У аутомобилу су још били њен син и супруг, који су такође повријеђени.
Према наводима из Опште болнице, дијете је са лаким тјелесним повредама примљено на одјељење Дјечије хирургије.
Мушка особа старости 33 године са констатованим лаким тјелесним повредама отпуштена је на кућно лијечење.
Даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове саобраћајне незгоде.
