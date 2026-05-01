Преминуо Миодраг којег је комшија брутално претукао

Аутор:АТВ
Коментари:0
Миодраг Р. (61) којег је истукао комшија Бојан Т. (41) у селу Сечаница код Ниша, преминуо је у болничком кревету 26. априла, потврђено је "Куриру" у Универзитетско клиничком центру.
Инцидент између њих двојице се догодио 12. марта увече када је Бојан чуо да је Миодраг наводно по ко зна који пут нешто вербално малтретирао његову кћерку која има 17 година.
Република Српска
Он је узео шипку, ушао у комшијско двориште и како се прича по селу два или три пута ударио Миодрага по глави и стомаку.
"Курир" је био у Бојановом дворишту гдје је његова мајка испричала да је сада већ покојни комшија уназад годину дана свакакве непристојности причао њеној унуци и да је то био мотив за Бојанов афективни чин.
"Бојанова кћерка је тинејџерка, а Миодраг јој је ваљда добацивао претходних годину дана. Добацивао је дјевојчици и задиркивао је. Волио је да псује, стално је псовао и знао је да буде врло непријатан", причају мјештани Сечанице и додају:
Занимљивости
"Бојану се кћерка ваљда опет пожалила на Миодрага и он је 12. марта улетио код њега у двориште и некаквом металном шипком га изударао по глави, ребрима и стомаку... Чули смо да је Миодраг у тешком стању, а Бојана је одвела полиција".
Житељи нишког села кажу да је њихов претучени комшија одавно попустио са живцима.
"Био је на ратишту и откад се вратио он је, да кажемо, незгодан. Има врло тежак карактер", испричале су раније његове комшије и додају да ово није први пут да је Миодраг Р. нападнут, управо због своје лоше нарави.
"Прије много година, има 30 сигурно, он је био избоден. Додуше, избоден је неким малим ножем, а повриједио га је исто комшија из села и то опет због изговорених увреда", испричали су.
Осумњичени Бојан Т. је од инцидента у дворишту у притвору.
Поједини мјештани села Сечаница код Ниша су узнемирени овим догађајем. Док једни осуђују тај бруталан чин, поједини припремају до сада неуобичајену петицију, а која се односи на то да се кривично дјело преквалификује и да се Бојан Т. терети за блаже кривично дјело.
Република Српска
Мјештани села за "Курир" кажу да је осумњичени породичан човјек и да није запамћен ни по једном инциденту.
"Ми, његове комшије из улице, знамо да је претучени комшија пргав човјек, знао је да опсује када томе није било мјеста. Он је добацивао нешто Бојановој кћерки од 17 година. И то је, како се прича по селу, радио посљедњих неколико мјесеци, чак можда и годину дана. Био је непристојан, да тако кажем и Бојану је пукао филм због тог непримјереног понашања према његовом дјетету", рекао је један од комшија и додао:
"Те вечери није могао да се суздржи. Миодраг је ударен два или три пута, али по критичним мјестима, глави и трбуху. Ми осуђујемо свакако такво понашање, али слика се мора сагледати из више углова. Бојан није заслужио да робија за покушај тешког убиства. Вређао му је кћерку и он је бурно реаговао, бранио је дијете. Зато хоћемо да укажемо петицијом надлежним органима на то", кажу новинарима поједини мјештани села Сечаница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму