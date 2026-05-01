Извјештај Владе Српске СБ УН: Узурпатор Шмит деструктивнији него претходници

Стеван Лулић
01.05.2026 12:06

Влада Републике Српске усвојила је Тридесет и пети извјештај Савјету безбједности УН који је, у име Републике Српске као потписнице свих анекса који чине Дејтонски споразум, свим земљама чланицама Савјета, упутио премијер Саво Минић.

Извјештај се односи на период октобар 2025 - април 2026. године и у њему, као и у својим досадашњим извјештајима, Влада Републике Српске изражава своја виђења о кључним питањима и проблемима са којима се суочава БиХ, а у циљу разјашњавања својих становишта члановима Савјета безбједности и међународне заједнице.

У Извјештају се наглашава досљедна подршка Републике Српске Дејтонском споразуму и уставном поретку БиХ који је тим споразумом успостављен.

Такође се поново потврђује непоколебљива опредијељеност Републике Српске миру и рјешавању подјела у БиХ кроз дијалог.

Република Српска је чврсто увјерена да је поштовање Дејтонског устава једини пут ка успјешном функционисању БиХ. Проблем, међутим, лежи у чињеници да поједини кључни актери, како унутар тако и изван БиХ, не прихватају дејтонски компромис, већ теже централизацији и унитарном уређењу државе, чиме би били укинути механизми заштите предвиђени Дејтоном, који су омогућили да конститутивни народи у БиХ живе у миру већ тридесет година.

"Канцеларија високог представника (ОХР) већ деценијама подрива демократски уставни поредак у БиХ управљајући земљом путем очигледно незаконитих одлука и спроводећи централизацију супротно федералној уставној структури државе", наводи се у извјештају.

Додаје се да је присуство високог представника, неизабраног страног званичника који присваја неограничена овлашћења и дјелује изван демократских уставних институција БиХ, деформисало је и урушило политички систем у земљи.

"Актуелни узурпатор функције високог представника, Кристијан Шмит, показао се још деструктивнијим и аутократскијим од својих претходника у ОХР-у", истиче се у Извјештају.

Даље се указује и на то да бошњачки политички естаблишмент, усљед одбијања да прихвати положај Републике Српске утврђен Дејтоном, упорно настоји да наруши и дестабилизује Републику Српску.

На крају Извјештаја се наводи да би БиХ била успјешна, Дејтонски споразум морају поштовати сви релевантни актери, било да је ријеч о политичарима у БиХ или страним силама.

Република Српска, стога, позвала је Савјет безбједности Уједињених нација и његове чланице да се заложе за досљедну примјену Дејтонског споразума, укључујући и поштовање права на самостално управљање, у складу са Уставом БиХ.

Саставни дио извјештаја чине и два прилога: Саботирање уставног поретка БиХ од стране Уставног суда под доминацијом странаца и Аутократска власт неизабраног странца над Босном и Херцеговином у којима се детаљније разрађују питања уплитања Уставног суда у политичке процесе и улогу Шмита у креирању криза у БиХ.

Цјелокупан текст 35. извјештаја Републике Српске Савјету безбједности доступан је на интернет страници Владе Републике Српске на српском и енглеском језику.

