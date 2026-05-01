Logo
Large banner

Туга: Дјевојчици Ајли која је дирнула регион медвјед усмртио овцу

Аутор:

АТВ
01.05.2026 11:40

Коментари:

0
Вриједна дјевојчица Ајла из Оџака
Фото: Screenshot / YouTube

Породица четрнаестогодишње Ајле из Оџака, која је недавно захваљујући донацијама успјела формирати мало стадо оваца, суочила се с новим проблемом – нападом медвједа.

Према ријечима породице, медвјед је упао у село и напао стадо, при чему је усмртио једну овцу.

Брзом реакцијом комшија, који су одмах обавијестили Ајлиног брата Заима, спријечена је већа штета.

Ајдино Куртагић

Подсјетимо, Ајлина прича раније је дирнула многе људе широм региона, након што је изразила жељу да има једну овцу.

Захваљујући донацијама добрих људи, породица је успјела окупити стадо од 11 оваца, као и додатну помоћ у храни и опреми.

Овај инцидент додатно је узнемирио породицу, која сада страхује за сигурност преосталих животиња.

Заим је упутио апел надлежним службама и ловцима да предузму конкретне мјере како би се спријечили слични напади у будућности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дјевојчица Ајла Оџак

Медвјед

Овце

Оџак

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner