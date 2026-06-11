Радановић упитао бошњачке лидере: Чија је војска лупала крстове и иконе у СПЦ?

Аутор:АТВ
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Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) Ђорђе Радановић упитао је бошњачке муслиманске лидере чија је војска пуцала и лупала крстове и иконе у Српској православној цркви.
"Данас 11.јуна 2026.године, питамо бошњачке муслиманске лидере који су 18.марта потписали Изјаву у Гази Хусрев беговој библиотеци: Чија је војска пуцала и лупала крстове и иконе у Српској православној цркви у Јасеници поред Крупе?", упитао је Радановић.
Он подсјећа да је снимак из 1995.године, лупање и пуцање из аутоматског оружја у Цркви јавно доступан већ преко 30 година.
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