Широк избор за будуће средњошколце: Електронски упис почиње у понедјељак

Аутор:АТВ
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Уочи почетка уписа у прве разреде средњих школа, који у Републици Српској стартује у понедјељак, статистика показује да су генерације које стижу до овог степена образовања из године у годину све малобројније, јер је број уписаних ђака у БиХ за само деценију и по смањен за више од 22.000.
У прве разреде средњих школа у БиХ у школској 2025/2026. уписано је 29.155 ученика, док је 2011/2012. години средњошколско образовање започело 51.209 ђака. Показују то прелиминарни подаци Агенције за статистику БиХ достављени "Гласу Српске".
Према њиховим подацима, у Српској је у школској 2011/2012. години у прве разреде било уписано 13.877 ученика, док је у овој школској тај број износио 9.409. У ФБиХ број уписаних ђака смањен је са 36.068 на 19.097.
Из Агенције наводе да не располажу подацима на основу којих би се могло прецизно утврдити колики је удио негативних демографских кретања, а колики миграција у овом паду, али истичу да су подаци о образовању редовно доступни надлежним институцијама ради планирања образовних политика.
Предсједница Актива директора средњих школа регије Приједор Дражена Мршић казала је да је број ученика током година опадао, али да је посљедњих неколико година примјетна стабилизација.
"У школству сам 16 година и јесте дошло до пада броја ученика, а самим тим и одјељења. Међутим, посљедње четири године тај број углавном стагнира. На подручју града Приједора ријеч је о око 560 ученика који завршавају основну школу и на основу тих података креирамо уписну политику", рекла је Мршићева.
Она истиче да ниједна средња школа на подручју регије Приједор није остала без уписаних првачића, али да поједине образовне установе, прије свега самосталне гимназије и пољопривредне школе, већ годинама имају проблема са попуњавањем уписних квота.
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"Министарство има разумијевања и одобрава упис мањег броја ученика у одјељења како би те школе остале одрживе и како би наставни кадар имао довољан фонд часова", нагласила је Мршићева.
Потпредсједник Уније послодаваца РС Саша Тривић сматра да је пад броја средњошколаца одраз ширих демографских кретања, али да је тренд даљег смањења посљедњих година успорен.
"То је статистика која прати број становника. Имали смо мање рођене дјеце, али и одлазак становништва. Ипак, мислим да је посљедњих неколико година тај тренд пада заустављен. Данас чак биљежимо и повратак дијела људи, тако да смањење броја дјеце не можемо посматрати искључиво кроз призму исељавања", рекао је Тривић.
Према његовим ријечима, привреда се све више ослања и на страну радну снагу, а кључ за задржавање младих људи су веће плате, модернизација производње и усклађивање образовног система са потребама тржишта рада.
Демограф Александар Чавић наглашава да је основни узрок мањег броја средњошколаца пад наталитета који траје деценијама.
"Генерација која се лани уписивала у средње школе рођена је око 2010. године и знатно је малобројнија од генерација рођених средином деведесетих година прошлог вијека. Због тога је и број уписаних ученика значајно мањи. Емиграција јесте имала одређен утицај, али је он, по мом мишљењу, мањи од утицаја ниског наталитета", казао је Чавић.
Он додаје да је тешко у потпуности раздвојити утицај ова два фактора јер су многи млади људи који су напустили БиХ своје породице засновали у иностранству.
"Није ријеч само о одласку потенцијалних средњошколаца, већ и њихових будућих родитеља. Да су остали овдје, дио њихове дјеце данас би сједио у школским клупама. Ипак, у конкретном случају већи утицај имају негативни трендови у области наталитета и фертилитета", навео је Чавић, упозоравајући да би до 2070. године домаће становништво могло чинити мање од половине укупне популације.
Према његовим ријечима, без озбиљних демографских и економских мјера негативни трендови могли би се наставити и у наредним деценијама, што ће се одразити не само на образовни систем, већ и на тржиште рада и укупни друштвени развој.
Пријем докумената за упис ученика у први разред средњих школа у школској 2026/2027. години почеће у понедјељак и трајаће до сриједе, а будућим средњошколцима на располагању је 9.840 мјеста у 13 струка и 77 занимања. И ове године примјењиваће се систем електронског уписа, а најновијим измјенама правилника ученицима је омогућено да изаберу до пет занимања у двије школе.
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