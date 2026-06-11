Двије особе задобиле тешке повреде у удесима у Београду

Аутор:АТВ
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Двије особе тешко су повријеђене у саобраћајним несрећама које су се догодиле током ноћи у Београду.
Мотоциклиста је задобио тешке повреде приликом обарања у Пожешкој улици на Бановом брду у 19 часова.
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У удесу у улици Витезова Карађорђеве звезде на Звездари, бициклиста (25), достављач компаније "Волт", тешко је повријеђен у удесу и превезен у болницу.
(Танјуг)
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