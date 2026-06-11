Logo

Двије особе задобиле тешке повреде у удесима у Београду

Аутор:

АТВ
11.06.2026 07:19

Коментари:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Двије особе тешко су повријеђене у саобраћајним несрећама које су се догодиле током ноћи у Београду.

Мотоциклиста је задобио тешке повреде приликом обарања у Пожешкој улици на Бановом брду у 19 часова.

Свијеће / Илустративна фотографија

Свијет

Аустрија се сјећа убијене д‌јеце, међу њима и двоје из БиХ

У удесу у улици Витезова Карађорђеве звезде на Звездари, бициклиста (25), достављач компаније "Волт", тешко је повријеђен у удесу и превезен у болницу.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

Саобраћајна несрећа

повријеђени

Србија

болница

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

У Подгорици ухапшене двије малољетнице због сумње да су злостављале вршњакињу

2 ч

0
Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити

Друштво

Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити

2 ч

0
Мирослав Мићо Краљевић

БиХ

Наставља се суђење Краљевићу за наводно изазивање националне мржње

1 ч

0
Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Неформална радна група СБ УН о раду хашког Механизма - у фокусу случај генерала Младића

2 ч

0

Више из рубрике

Огласила се бањалучка полиција: Повријеђена два дјечака

Хроника

Огласила се бањалучка полиција: Повријеђена два дјечака

12 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Потврђено за АТВ: Дјечак повријеђен у пуцњави у Пријаковцима

12 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Драма код Бањалуке: Опалило оружје, повријеђен дјечак

12 ч

0
Радник пао на градилишту и погинуо, на истом мјесту прекјуче је страдао још један

Хроника

Радник пао на градилишту и погинуо, на истом мјесту прекјуче је страдао још један

13 ч

0

  • Најновије

09

04

Ухапшен и замјеник команданта Интервентне јединице

09

00

СИПА хапсила у Мостару, пронађена већа количина дроге и оружје

08

56

Екипа АТВ-а на лицу мјеста експлозије на Лаушу: Погледајте прве фотографије

08

52

У саобраћајној несрећи повријеђен пјешак, стварају се велике гужве

08

45

Радановић упитао бошњачке лидере: Чија је војска лупала крстове и иконе у СПЦ?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима