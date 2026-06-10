Радник пао на градилишту и погинуо, на истом мјесту прекјуче је страдао још један

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Радник је данас смртно страдао након пада са висине на објекту у изградњи у Живиницама, потврђено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
Полицијској станици Живинице око 10:20 сати пријављено је да је једна особа пала са висине на градилишту. На мјесто догађаја упућена је патрола полиције, а наводи из пријаве су потврђени.
Дежурни љекар Дома здравља Живинице на мјесту догађаја констатовао је смрт мушкарца, запосленика фирме која је изводила радове на објекту.
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О догађају је обавијештен дежурни кантонални тужилац, који је изашао на мјесто догађаја и руководиће увиђајем.
Увиђај ће обавити истражитељи Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице, инспектори заштите на раду Кантоналне управе за инспекцијске послове ТК и стручно лице.
Даље радње с циљем утврђивања околности под којима се несрећа догодила биће предузете према упутствима дежурног тужиоца.
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Подсјећамо, 8. јуна Полицијској станици Живинице пријављена је несрећа на градилишту истог објекта у изградњи, када је такође смртно страдао мушкарац. И тада је смрт на мјесту догађаја констатовала дежурна љекарка Дома здравља Живинице.
(Фокус.ба)
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