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Радник пао на градилишту и погинуо, на истом мјесту прекјуче је страдао још један

10.06.2026 19:30

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Радник пао на градилишту и погинуо, на истом мјесту прекјуче је страдао још један
Фото: Zivinicki hunjer

Радник је данас смртно страдао након пада са висине на објекту у изградњи у Живиницама, потврђено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

Полицијској станици Живинице око 10:20 сати пријављено је да је једна особа пала са висине на градилишту. На мјесто догађаја упућена је патрола полиције, а наводи из пријаве су потврђени.

Дежурни љекар Дома здравља Живинице на мјесту догађаја констатовао је смрт мушкарца, запосленика фирме која је изводила радове на објекту.

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О догађају је обавијештен дежурни кантонални тужилац, који је изашао на мјесто догађаја и руководиће увиђајем.

Увиђај ће обавити истражитељи Од‌јељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице, инспектори заштите на раду Кантоналне управе за инспекцијске послове ТК и стручно лице.

Даље радње с циљем утврђивања околности под којима се несрећа догодила биће предузете према упутствима дежурног тужиоца.

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Подсјећамо, 8. јуна Полицијској станици Живинице пријављена је несрећа на градилишту истог објекта у изградњи, када је такође смртно страдао мушкарац. И тада је смрт на мјесту догађаја констатовала дежурна љекарка Дома здравља Живинице.

(Фокус.ба)

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Тагови :

Живинице

Погинуо радник

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