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Ухапшен Сергеј Фуртула, осумњичени за покушај убиства на Врацама

Аутор:

Огњен Матавуљ
10.06.2026 17:00

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Сарајевска полиција ухапсила је Сергеја Фуртулу (2006) из Источног Сарајева осумњиченог за покушај убиства у Спомен-парку Враца. Фуртула је у пуцњави рањен и тренутно се налази на болничком лијечењу на КЦУС.

У пуцњави која се догодила 7. јуна осим Сергеја Фуртуле рањени су у Амел Богучанин и Бранислав Јањић.

Тужилаштво затражило притвор Богућанину и Гарибовићу

Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Амелу Богућанину и Амару Гарибовићу, осумњиченима за учешће у пуцњави у спомен парку Враца.

мјесто пуцњаве Враце

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Богућанин и Гарибовић осумњичени за покушај троструког убиства

Богућанин је у пуцњави рањен, као и Бранислав Јањић и Сергеј Фуртула. Сумња се да је у свему учествовао и Сергејев отац Блашко Фуртула који је наводно рањен, али се налази у бјекству и за њим се интензивно трага.

Покушај троструког убиства

У Кантоналном тужилаштву у Сарајеву наводе да су Богућанин и Гарибовић осумњичени за покушај убиства и недозвољено држање оружја.

”Притвор је предложен због опасности од бјекства, опасности од прикривања доказа, ометање истраге, утјецаја на свједоке, поновљање кривичног дјела и због опасности да би боравком на слободи осумњичених могло доћи до узнемирења јавности”, саопштило је Тужилаштво КС.

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Додају да се осумњиченима на терет ставља да су 7. јуна 2026. године, након претходног договора и са подијељеним улогама, на подручју Спомен-парка Враца у Сарајеву покушали убити три особе.

Договорили састанак

”Према наводима истраге, састанак између осумњичених и оштећених био је договорен ради рјешавања ранијих несугласица. Након краће вербалне препирке, осумњичени су из ватреног оружја испалили више хитаца према тројици мушкараца.

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Том приликом двије особе задобиле су повреде опасне по живот, док је трећа особа задобила тешке тјелесне повреде и налази се у бјекству. За њим је расписана потрага”, наводе у Тужилаштву КС.

Додају да је осумњичени Богућанин испитан у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву у којој је хоспитализован након пуцњаве.

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Тагови :

Сергеј Фуртула

Пуцњава

Амел Богучанин

Спомен-парк Враце

Блашко Фуртула

Бранислав Јањић

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