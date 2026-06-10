Ухапшен Сергеј Фуртула, осумњичени за покушај убиства на Врацама

Аутор:Огњен Матавуљ
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Сарајевска полиција ухапсила је Сергеја Фуртулу (2006) из Источног Сарајева осумњиченог за покушај убиства у Спомен-парку Враца. Фуртула је у пуцњави рањен и тренутно се налази на болничком лијечењу на КЦУС.
У пуцњави која се догодила 7. јуна осим Сергеја Фуртуле рањени су у Амел Богучанин и Бранислав Јањић.
Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Амелу Богућанину и Амару Гарибовићу, осумњиченима за учешће у пуцњави у спомен парку Враца.
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Богућанин је у пуцњави рањен, као и Бранислав Јањић и Сергеј Фуртула. Сумња се да је у свему учествовао и Сергејев отац Блашко Фуртула који је наводно рањен, али се налази у бјекству и за њим се интензивно трага.
У Кантоналном тужилаштву у Сарајеву наводе да су Богућанин и Гарибовић осумњичени за покушај убиства и недозвољено држање оружја.
”Притвор је предложен због опасности од бјекства, опасности од прикривања доказа, ометање истраге, утјецаја на свједоке, поновљање кривичног дјела и због опасности да би боравком на слободи осумњичених могло доћи до узнемирења јавности”, саопштило је Тужилаштво КС.
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Додају да се осумњиченима на терет ставља да су 7. јуна 2026. године, након претходног договора и са подијељеним улогама, на подручју Спомен-парка Враца у Сарајеву покушали убити три особе.
”Према наводима истраге, састанак између осумњичених и оштећених био је договорен ради рјешавања ранијих несугласица. Након краће вербалне препирке, осумњичени су из ватреног оружја испалили више хитаца према тројици мушкараца.
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Том приликом двије особе задобиле су повреде опасне по живот, док је трећа особа задобила тешке тјелесне повреде и налази се у бјекству. За њим је расписана потрага”, наводе у Тужилаштву КС.
Додају да је осумњичени Богућанин испитан у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву у којој је хоспитализован након пуцњаве.
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