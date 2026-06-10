Умро је Владан Косић Кос: Милошевића два пута одвезао у историју

Аутор:АТВ
Коментари:1
Тужна вијест потресла је ваздухопловне кругове: напустио нас је пуковник Владан Косић Кос, легендарни пилот, дугогодишњи припадник Државне безбједности и некадашњи командант Хеликоптерске јединице МУП-а Србије, чије је име остало златним словима уписано у анале домаће авијације.
Пуковник Косић биће сахрањен у четвртак, 11. јуна 2026. године у 14:00 часова на гробљу у селу Петка (општина Лазаревац).
За име Владана Косића Коса везане су неке од најневјероватнијих и најтајнијих операција на нашим просторима. Јавност ће га заувијек памтити по невјероватном историјском парадоксу и судбинском Видовдану: био је то исти пилот који је Слободана Милошевића возио на Газиместан 1989. године на врхунцу моћи, и исти човек који га је на Видовдан 2001. године одвезао пут Тузле, одакле је бивши предсједник пребачен у Хаг.
Када је Милошевић тог јуна 2001. сјео у хеликоптер, Косић се окренуо и подсјетио га да га је управо он возио на Газиместан дванаест година раније, што је остало забиљежено као један од најупечатљивијих тренутака у модерној српској историји.
Косићева биографија подсјећа на сценарио за акциони филм. Током бурних деведесетих био је за командама посљедњих хеликоптера ЈНА који су се повлачили из Словеније и Скопља. У Мостару је извео филмско „хапшење у ваздуху“ када је спријечио крађу војне летјелице, а као пилот ДБ-а и Хеликоптерске ескадриле ЈСО-а летио је на најопасније задатке у Босни и Крајини.
Чак два пута су га у ваздуху пресретали НАТО ловци, претећи му обарањем док је превозио рањенике, али је захваљујући вансеријском пилотском умјећу успјевао да надмудри надзвучне авионе и спаси животе својих сапутника.
Поред ратних заслуга, пуковник Косић је био херој и у миру. Током катастрофалних поплава 2014. године, командовао је флотом од 20 хеликоптера изнад потопљеног Обреновца. Његова посада је тада поставила апсолутни рекорд, евакуисавши 2.000 људи за само 12 сати непрекидног летења.
Одласком пуковника Косића Србија је изгубила једног од својих најспособнијих пилота, човјека који је летио кроз олује рата и мира, увијек вјерно служећи својој отаџбини и народу.
Пријатељи, саборци и колеге опраштају се од њега уз поруку која прати све велике пилоте који су се преселили у вјечност:
Вјечнаја памјат, пуковниче. Плаво ти небо и миран лет у вјечност.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
18
18
18
11
18
03
17
56
17
47
Тренутно на програму