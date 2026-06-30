ОФАК продужио лиценцу НИС-у

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија за контролу страних средстава Министарства финасија САД продужиила је оперативну лиценцу Нафтној индистрији Србије до 31. јула, изјавила је вечерас министар енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић.
"Управо смо обавијештени од ОФАК-а да је оперативна лиценца за наставак рада НИС-а продужена за још 30 дана, до 31. јула. На тај начин Рафинерија у Панчеву наставља да прерађује сирову нафту што је посебно значајно у глобалној енергетској кризи", објавила је Ђедовић Хандановић на друштвеној мрежи Инстаграм.
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Претходна оперативна лиценца НИС-у важила је до 1. јула.
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