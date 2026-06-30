Млади полицајац нестао у Дрини: Објављени нови детаљи

Аутор:АТВ редакција
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У ријеци Дрини код Лознице данас, 30. јуна, нестао je полицајац Богдан Т. из Лознице када је одједном почео да се дави након што је био на ријеци са пријатељима.
Његови другови су покушали да му помогну, али нису успјели и позвали су полицију.
Како преносе београдски медији, ниво ријеке се одједном повећао за чак три метра за врло кратак временски период.
На лицу мјеста су полиција, Хитна помоћ и ватрогасци.
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У току је потрага за несталим полицајцем, пише портал "Независне".
Очекује се и долазак припадника Жандармерије, а Фејсбук страница "Лозница град" објавила је фотографију несталог полицајца и апеловали су да се укључи у потрагу свако ко може и ко се налази близу Дрине.
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