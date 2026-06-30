Logo

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 19:19

Коментари:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Једна жена тешко је повријеђена у пожару који је избио код Прокупља.

Према првим информацијама, она је повријеђена док је покушала да угаси пожар који је избио на отвореном.

Врућина температура

Бања Лука

Врућине напуниле бањалучке апотеке: Јављају се и стари и млади

Хитна помоћ Дома здравља Прокупља покушава да дође до ње, с обзиром да је терен прилично непроходан.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

повријеђена жена

Ватрогасци

Хитна помоћ

Коментари (0)

Прочитајте више

Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

Друштво

Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

38 мин

0
Авион

Србија

Авион морао принудно да слети због орла

47 мин

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Ужас у Аустрији: Мушкарац из БиХ ножем избо бившу дјевојку

1 ч

0
Селектор Јужне Кореје на удару навијача

Фудбал

До зоре чекали селектора да се обрачунају с њим - ВИДЕО

1 ч

0

Више из рубрике

Авион

Србија

Авион морао принудно да слети због орла

47 мин

0
Ротација

Србија

Мајка оставила дјецу у аутомобилу током топлотног таласа, полиција затекла језив призор

2 ч

0
Хитно упозорење за Београд: Склањајте се са улице, у наредна два сата хаос

Србија

Хитно упозорење за Београд: Склањајте се са улице, у наредна два сата хаос

3 ч

0
Имање код Књажевца за 33.000 евра

Србија

Кућа уз ријеку и огроман комад земље за свега 33.000 евра

3 ч

0

  • Најновије

19

37

Завршена сједница ПД ПС БиХ: Шта је усвојено, а шта оборено?

19

33

Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

19

30

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

19

23

Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

19

19

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима