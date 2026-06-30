Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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Једна жена тешко је повријеђена у пожару који је избио код Прокупља.
Према првим информацијама, она је повријеђена док је покушала да угаси пожар који је избио на отвореном.
Бања Лука
Врућине напуниле бањалучке апотеке: Јављају се и стари и млади
Хитна помоћ Дома здравља Прокупља покушава да дође до ње, с обзиром да је терен прилично непроходан.
(Курир)
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