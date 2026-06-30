Ужас у Аустрији: Мушкарац из БиХ ножем избо бившу дјевојку

Аутор:АТВ редакција
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Шокантан крвави пир десио се у бечком Лиесингу када је 45-годишњак из БиХ у понедјељак увече, упркос постојећој забрани приласка, избо своју бившу вјереницу у вешерници стамбене зграде.
Према истрази, нападач је савладао жртву (44), угурао је у вешерницу и тамо је брутално напао. Након тога осумњичени је побјегао у непознатом правцу, преносе медији.
Према досадашњим сазнањима, мушкарац је давио жену, више пута ударао песницама, а затим је више пута избо ножем. Упркос тешким повредама, 44-годишњакиња је успјела да позове комшиницу, која је одмах позвала хитну помоћ.
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Жртви је пружена ургентна медицинска помоћ од стране бечке службе хитне помоћи, а затим је превезена у болницу.
Одмах је покренута потрага за осумњиченим до сада није дала резултате. Даљу истрагу води бечко Покрајинско криминалистичко одјељење, испостава Југ.
Ово није био први случај насиља у тој вези - држављанин БиХ је, наводно, и након раскида више пута пријетио жени. Посљедњи пут су се видјели у децембру, а били су раздвојени више од годину дана.
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