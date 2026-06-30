Град у Црној Гори уводи строго правило: Казна до 500 евра за оне који га прекрше

Аутор:АТВ редакција
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Град на црногорском приморју уводи струогу казну за туристе. Једна наизглед уобичајена навика на мору сада би могла да вас кошта до 500 евра, ако љетујете у овом граду.
Туристи који се у Улцињу буду кретали ван плажа у купаћем костиму убудуће би могли да буду кажњени новчаним казнама од 350 до 500 евра.
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Директор Туристичке организације Улцињ, Ћазим Хоџић, гостујући на телевизији Прва, истакао је да је ријеч о мјери која је прије свега превентивног карактера и усмјерена на очување јавног реда и културног амбијента туристичког мјеста.
"Казна важи за сваког туристу који се креће ван плажа у купаћем костиму. Међутим, до сада нисмо имали ниједан примјер да је неко кажњен. Ново правило су сви лијепо прихватили и оно служи више као упозорење и превентива, што су многи градови већ раније увели", рекао је Хоџић.
Он је додао да Улцињ располаже дугим и пространим плажама, те да, према његовим ријечима, нема потребе да се туристи у купаћим костимима крећу кроз град.
Говорећи о предстојећој туристичкој сезони, Хоџић је изразио очекивање да ће и ове године бити велики број посјетилаца из Србије, који чине значајан дио укупних гостију.
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"У посљедњих пет година број туриста из Србије је у сталном порасту и сада чини око 17 одсто укупних посјета. Очекујемо да ће ове сезоне тај број бити још већи“, навео је он.
Хоџић је истакао да Улцињ остаје цјеновно приступачна дестинација, са широком понудом смјештаја – од приватног смјештаја који се креће од око 15 евра по ноћењу, до хотела чије цијене достижу и до 600 евра.
"Желимо да омогућимо љетовање за свачији џеп“, рекао је он.
Када је ријеч о капацитету, Хоџић је нагласио да Велика плажа може да прими огроман број туриста, посебно у јеку сезоне, када у Улцињу борави и до 120.000 до 150.000 људи.
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"Велика плажа има и до 50 одсто слободног простора, што омогућава туристима да без већих трошкова уживају у мору и плажи. Поред тога, Улцињ нуди и стјеновите плаже, женску плажу, као и нудистичку плажу, што овај град чини јединственим не само у Црној Гори, већ и на ширем Медитерану“, закључио је Хоџић.
(Б92)
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