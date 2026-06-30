Logo

Град у Црној Гори уводи строго правило: Казна до 500 евра за оне који га прекрше

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:03

Коментари:

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Фото: Igor Meghega/Pexels

Град на црногорском приморју уводи струогу казну за туристе. Једна наизглед уобичајена навика на мору сада би могла да вас кошта до 500 евра, ако љетујете у овом граду.

Туристи који се у Улцињу буду кретали ван плажа у купаћем костиму убудуће би могли да буду кажњени новчаним казнама од 350 до 500 евра.

илу-мода-наочаре-фармерке-09112025

Стил

Панталоне које су апсолутни хит љета: Модерне и удобне, пристају свакој жени

Директор Туристичке организације Улцињ, Ћазим Хоџић, гостујући на телевизији Прва, истакао је да је ријеч о мјери која је прије свега превентивног карактера и усмјерена на очување јавног реда и културног амбијента туристичког мјеста.

Мјера је прије свега превентивна

"Казна важи за сваког туристу који се креће ван плажа у купаћем костиму. Међутим, до сада нисмо имали ниједан примјер да је неко кажњен. Ново правило су сви лијепо прихватили и оно служи више као упозорење и превентива, што су многи градови већ раније увели", рекао је Хоџић.

Он је додао да Улцињ располаже дугим и пространим плажама, те да, према његовим ријечима, нема потребе да се туристи у купаћим костимима крећу кроз град.

Говорећи о предстојећој туристичкој сезони, Хоџић је изразио очекивање да ће и ове године бити велики број посјетилаца из Србије, који чине значајан дио укупних гостију.

Новац

Економија

Дневница 150 КМ, али радника не могу наћи ни лупом

"У посљедњих пет година број туриста из Србије је у сталном порасту и сада чини око 17 одсто укупних посјета. Очекујемо да ће ове сезоне тај број бити још већи“, навео је он.

Смјештај за различите буџете

Хоџић је истакао да Улцињ остаје цјеновно приступачна дестинација, са широком понудом смјештаја – од приватног смјештаја који се креће од око 15 евра по ноћењу, до хотела чије цијене достижу и до 600 евра.

"Желимо да омогућимо љетовање за свачији џеп“, рекао је он.

Када је ријеч о капацитету, Хоџић је нагласио да Велика плажа може да прими огроман број туриста, посебно у јеку сезоне, када у Улцињу борави и до 120.000 до 150.000 људи.

Црна кафа

Здравље

Кафа у трудноћи - да ли је треба избјегавати?

"Велика плажа има и до 50 одсто слободног простора, што омогућава туристима да без већих трошкова уживају у мору и плажи. Поред тога, Улцињ нуди и стјеновите плаже, женску плажу, као и нудистичку плажу, што овај град чини јединственим не само у Црној Гори, већ и на ширем Медитерану“, закључио је Хоџић.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Улцињ

Црна Гора

Љетовање

Казна

туристи

Коментари (0)

Прочитајте више

Ротација

Србија

Мајка оставила дјецу у аутомобилу током топлотног таласа, полиција затекла језив призор

2 ч

0
Аутомобил се истопио на сунцу

Ауто-мото

Застрашујући снимак: Аутомобил се истопио на сунцу

2 ч

0
Махрина, пјевачица

Сцена

Популарна пјевачица поново завршила у болници

2 ч

0
Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Друштво

Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

2 ч

0

Више из рубрике

Море плажа

Регион

У хрватском граду оборен температурни рекорд од прије 76 година

2 ч

0
клима уређај хлађење и гријање простора

Регион

Трагедија: Клима изазвала пожар, страдала жена

3 ч

0
Стилска отворена кутијица која приказује луксузну колекцију сатова, прстења и ланаца.

Регион

Упао у кућу и украо накит вриједан преко 100.000 евра: Лопов ухапшен, трага се за златом

4 ч

0
Тинејџер (17) с аутизмом повриједио 15 радника дома социјалне заштите

Регион

Тинејџер (17) с аутизмом повриједио 15 радника дома социјалне заштите

6 ч

0

  • Најновије

19

37

Завршена сједница ПД ПС БиХ: Шта је усвојено, а шта оборено?

19

33

Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

19

30

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

19

23

Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

19

19

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима