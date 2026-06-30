Кафа у трудноћи - да ли је треба избјегавати?

Аутор:АТВ редакција
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У трудноћи труднице често истражују шта је добро да конзумирају, а шта би требале избјегавати. Здравље бебе стављају на прво мјесто. Једно од честих питања јесте да ли је током овог периода дозвољено конзумирти кафу.
Добра вијест је да не морају потпуно елиминисати кофеин, али кључ је у умјерености и свјесности о томе гдје се све кофеин скрива.
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Према смјерницама водећих свјетских здравствених организација сигурна горња граница уноса кофеина за труднице је 200 милиграма дневно.
Шта заправо значи 200 мг кофеина? То је отприлике једна велика шоља (око 350 мл) филтер кафе или двије шољице (од по 150 мл) домаће кафе или еспресса.
Током трудноће, тијело много спорије разлаже кофеин. Он лако пролази кроз плаценту и стиже до бебе. Будући да бебин организам још увијек нема развијене ензиме за прераду кофеина, он се може задржати у њеном систему знатно дуже него у мајчином.
Прекомјеран унос кофеина (изнад 200–300 мг дневно) повезује се с повећаним ризиком од ниске порођајне тежине и других компликација.
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Када рачунате свој дневни унос, важно је знати да кафа није једини извор кофеина. Многе труднице несвјесно прекораче лимит јер не рачунају друге намирнице и пића, пише Клиx.
Енергетска пића често садрже огромне количине кофеина, али и друге састојке попут гинсенга, таурина и гуаране, чији утјецај на труднице није довољно истражен. Најбоље их је у потпуности елиминисати.
Иако један ред чоколаде неће направити проблем, ако у истом дану попијете двије кафе и поједете пола тамне чоколаде, врло је вјероватно да ћете прећи границу од 200 мг.
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Неки лијекови за ублажавање главобоље или прехладе (који се купују без рецепта) садрже кофеин како би убрзали дјеловање лијека. Током трудноће се увијек посавјетујте с љекаром прије узимања било каквих медикамената.
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