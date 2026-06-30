Милановић позвао Пленковића на хитан састанак: Угрожена одбрана Хрватске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Хрватске Зоран Милановић позвао је премијера Андреја Пленковића на хитан састанак због, како је навео, притисака Владе на начелника Главног штаба и угрожавања система командовања у Оружаним снагама Хрватске.
Милановић је данас упутио допис Пленковићу у којем га је обавијестио да је, као врховни командант, донио наредбу да Оружане снаге Хрватске неће учествовати на војној паради у Паризу 14. јула, саопштено је из Кабинета хрватског предсједника.
Он је истакао да је за спровођење те команде одговоран начелник Главног штаба Оружаних снага Хрватске Тихомир Кундид.
"С обзиром на то да је начелник Главног штаба изложен притисцима из Владе Хрватске кроз које се од њега тражи непоштовање и неспровођење наредбе предсједника Хрватске и врховног команданта, предлажем Вам хитан састанак на којем ћемо расправити те околности којима се директно угрожава сиситем комадовања у Оружаним снагама Хрватске", навео је Милановић.
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Он је нагласио да угрожавање система командовања озбиљно угрожава и стабилност цјелокупног сиситема одбране, што представља озбиљан проблем и тражи јасно враћање свих актера у Уставом и законима прописане оквире.
Хрватски медији подсјећају да су Милановић и Пленковић ушли у нови жестоки сукоб, овог пута око учешћа Хрватске војске на војној паради у Паризу.
Милановић је изјавио да војници неће ићи на параду упркос позиву, оптуживши Пленковића да је позив сакривао и да сада "сикће".
(СРНА)
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