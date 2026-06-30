Logo

Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:59

Коментари:

0
Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

На подручју Херцеговине и јужног Подриња послије подне је испаљено 60 противградних ракете усљед нагле промјене времена и појаве градоносне облачности, рекао је Срни директор Противградне превентиве Републике Српске Тихомир Дејановић.

Противградне ракете су испаљене након 17.00 часова.

Дејановић је навео да се значајнија промјена времена очекује сутра и у ноћи на четвртак, када се очекују интензивнији градоносни процеси праћени јаким ударима вјетра.

илу-авион-29062026

Србија

Авион морао принудно да слети због орла

Он је апеловао да грађани, ако су у могућности, заштите имовину и усјеве, те поручио да ће Противградна превентива Српске максимално дејствовати на све градоносне процесе.

Дејановић је рекао да на располагању имају 3.400 противградних ракета, те да су, уз подршку Владе Републике Српске, у процесу набавке још 3.000 ракета чију испоруку из Србије очекују у наредних мјесец дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

противградна превентива

противградне ракете

Коментари (0)

Више из рубрике

Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Друштво

Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

2 ч

0
Покварио се воз на Унској прузи

Друштво

Након више година кренуо воз на Унској прузи и покварио се, ЖРС прискочиле у помоћ

4 ч

0
Грмљавина, невријеме

Друштво

У Српску стижу пљускови и грмљавина, ево и када

4 ч

0
Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

Друштво

Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

5 ч

0

  • Најновије

19

33

Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

19

30

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

19

23

Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

19

19

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

19

18

Саво Минић и Жељка Цвијановић улазе у изборну трку за двије најважније функције

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима