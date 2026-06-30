Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Херцеговине и јужног Подриња послије подне је испаљено 60 противградних ракете усљед нагле промјене времена и појаве градоносне облачности, рекао је Срни директор Противградне превентиве Републике Српске Тихомир Дејановић.
Противградне ракете су испаљене након 17.00 часова.
Дејановић је навео да се значајнија промјена времена очекује сутра и у ноћи на четвртак, када се очекују интензивнији градоносни процеси праћени јаким ударима вјетра.
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Он је апеловао да грађани, ако су у могућности, заштите имовину и усјеве, те поручио да ће Противградна превентива Српске максимално дејствовати на све градоносне процесе.
Дејановић је рекао да на располагању имају 3.400 противградних ракета, те да су, уз подршку Владе Републике Српске, у процесу набавке још 3.000 ракета чију испоруку из Србије очекују у наредних мјесец дана.
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