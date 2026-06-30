Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Аутор:АТВ редакција
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Најпознатији бх. метеоролог Недим Сладић најавио је да у наш регион стиже хладни фронтални поремећај који ће донијети сличне временске појаве у БиХ и Хрватску.
Док навијачи Босне и Херцеговине с нестрпљењем ишчекују дуел осмине финала Свјетског првенства против Сједињених Америчких Држава, познати метеоролог Недим Сладић упозорио је на значајну промјену временских прилика која ће захватити земљу управо у ноћи одигравања утакмице.
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Према његовој прогнози, у Босну и Херцеговину стиже хладни фронтални поремећај који ће донијети осјетно ниже температуре, појачан вјетар и обилније падавине.
Сладић наводи да ће током вечери у сриједу обилна киша најприје захватити континентални дио Хрватске, након чега ће се нестабилно вријеме проширити и на Босну и Херцеговину.
"Широм континенталне Хрватске током вечерњих сати у сриједу очекују се обилнија киша и пљускови. Сличан сценарио очекује се и у Босни и Херцеговини у ноћи са сриједе на четвртак, када ће дувати јак сјеверни и сјеверозападни вјетар, уз јаку кишу, пљускове и грмљавину која ће се из Крајине ширити према југоистоку до раних јутарњих сати", написао је Сладић, преноси "Н1".
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На крају своје објаве метеоролог је послао и поруку која ће се сигурно допасти навијачима репрезентације Босне и Херцеговине.
“Кад већ вријеме не иде у корист, нека нам ипак ситуација на стадиону буде наклоњенија", рекао је он.
Подсјетимо, репрезентација Босне и Херцеговине ће у ноћи са сриједе на четвртак од 2:00 сата по средњоевропском времену играти против домаће селекције Сједињених Америчких Држава за пласман у четвртфинале Свјетског првенства.
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