Logo

Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 17:11

Коментари:

0
Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Најпознатији бх. метеоролог Недим Сладић најавио је да у наш регион стиже хладни фронтални поремећај који ће донијети сличне временске појаве у БиХ и Хрватску.

Док навијачи Босне и Херцеговине с нестрпљењем ишчекују дуел осмине финала Свјетског првенства против Сједињених Америчких Држава, познати метеоролог Недим Сладић упозорио је на значајну промјену временских прилика која ће захватити земљу управо у ноћи одигравања утакмице.

илу-море-09062026

Регион

У хрватском граду оборен температурни рекорд од прије 76 година

Према његовој прогнози, у Босну и Херцеговину стиже хладни фронтални поремећај који ће донијети осјетно ниже температуре, појачан вјетар и обилније падавине.

Пљускови, грмљавина и јак вјетар

Сладић наводи да ће током вечери у сриједу обилна киша најприје захватити континентални дио Хрватске, након чега ће се нестабилно вријеме проширити и на Босну и Херцеговину.

"Широм континенталне Хрватске током вечерњих сати у сриједу очекују се обилнија киша и пљускови. Сличан сценарио очекује се и у Босни и Херцеговини у ноћи са сриједе на четвртак, када ће дувати јак сјеверни и сјеверозападни вјетар, уз јаку кишу, пљускове и грмљавину која ће се из Крајине ширити према југоистоку до раних јутарњих сати", написао је Сладић, преноси "Н1".

Предсједништво БиХ

БиХ

Петровић: Сарајевски медији сигурно неће одређивати никоме из Српске кад ће улагати вето

На крају своје објаве метеоролог је послао и поруку која ће се сигурно допасти навијачима репрезентације Босне и Херцеговине.

“Кад већ вријеме не иде у корист, нека нам ипак ситуација на стадиону буде наклоњенија", рекао је он.

Подсјетимо, репрезентација Босне и Херцеговине ће у ноћи са сриједе на четвртак од 2:00 сата по средњоевропском времену играти против домаће селекције Сједињених Америчких Држава за пласман у четвртфинале Свјетског првенства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Недим Сладић

Вријеме

Временска прогноза

Хладни фронтални поремећај

Коментари (0)

Више из рубрике

Покварио се воз на Унској прузи

Друштво

Након више година кренуо воз на Унској прузи и покварио се, ЖРС прискочиле у помоћ

4 ч

0
Грмљавина, невријеме

Друштво

У Српску стижу пљускови и грмљавина, ево и када

4 ч

0
Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

Друштво

Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

5 ч

0
Лоша вијест за све који меч БиХ - САД планирају гледати на отвореном

Друштво

Лоша вијест за све који меч БиХ - САД планирају гледати на отвореном

5 ч

0

  • Најновије

19

33

Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

19

30

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

19

23

Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

19

19

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

19

18

Саво Минић и Жељка Цвијановић улазе у изборну трку за двије најважније функције

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима