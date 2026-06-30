Петровић: Сарајевски медији сигурно неће одређивати никоме из Српске кад ће улагати вето

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Кабинета српског члана Предсједништва БиХ Душан Петровић изјавио је за Срну да је вето, у сваком случају, уставно право сваког члана Предсједништва и сигурно је да сарајевски медији неће одређивати никоме из Републике Српске када ће неку одлуку прогласити штетном за њене виталне интересе.
Реагујући на писање "Рапорта" да је Цвијановић закаснила да уложи вето на избор чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, Петровић је истакао да је то најобичнија глупост и скретање пажње са нелегалног прегласавања и кршења свих могућих процедура од предсједавајућег Предсједништва Дениса Бећировића.
"У мору лажи којима обилује овај текст, можда је највећа она да су у радној групи уважени приједлози из Кабинета српског члана", рекао је Петровић.
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