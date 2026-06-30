Шпирић: Политичко Сарајево угрожава европски пут БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је данас да је политичко Сарајево наставило блокаду овог дома и да такво понашање угрожава европски пут БиХ.
Шпирић је рекао да у институцијама БиХ није забиљежена слична ситуација од потписивања Дејтонског мировног споразума, истичући да је Дом народа у блокади од самог конституисања.
"Ово је данас још један пропали покушај стварања грађанског дома од Дома народа. Мислим да данас никоме у БиХ није нејасно ко четири године држи у блокади Дом народа", рекао је Шпирић новинарима након сједнице.
Он је навео да су делегати из Клуба Бошњака остали у сали, али да нису учествовали у раду, те оцијенио да су тиме показали да не желе рјешавање проблема, укључујући и питања која се односе на БХРТ.
Шпирић је рекао да су он и предсједавајући Дома народа Драган Човић настојали да се усвоји оно о чему постоји сагласност, али да друга страна није била спремна ни на такав приступ.
Према његовим ријечима, институције БиХ користе се за унутарстраначку предизборну кампању, због чега не очекује значајнији напредак у раду Дома народа у наредним мјесецима.
Говорећи о европском путу БиХ, Шпирић је навео да су блокаде институција и раније наносиле штету земљи и успоравале реформске процесе, додајући да ће бити напретка само ако дође до промјене понашања оних који блокирају рад Дома народа.
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Осврћући се на питање објављивања данас усвојених одлука, Шпирић је поручио да ће све што је усвојено у складу са Пословником бити објављено и да "о томе неће одлучивати поједини делегати".
Коментаришући могући одлазак Кристијана Шмита, Шпирић је рекао да би међународни фактор требало да препусти домаћим политичарима да сами договарају рјешења.
"Мислим да је и најлошије рјешење из БиХ боље од најбољег наметнутог међународног рјешења", поручио је Шпирић, преноси СРНА.
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