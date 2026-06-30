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Са дневног реда скинуте измјене Кривичног закона којима се кажњава величање усташтва

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 12:41

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Дом народа Парламентарне скупштине БиХ Клуб Срба
Фото: ATV

Проширени Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ скинуо је са дневног реда данашње сједнице Приједлог закона о допуни Кривичног закона БиХ којим је предвиђено увођење затворске казне од три године за величање и употребу слогана симбола и ознака НДХ.

Овај законски приједлог, чији је предлагач посланик Бранислав Бореновић, Представнички дом је у првом читању, по скраћеном поступку, усвојио на сједници 19. маја.

Проширени Колегијум је са дневног реда скинуо и измјене и допуне закона о личној карти у другом читању које су предложили посланици Саша Магазиновић и Денис Звиздић.

Са дневног реда су скинуте и измјене Закона о Агенцији за истраге и заштиту које је предложио посланик Предраг Којовић, приједлог измјена и допуна Закона о полицијским службеницима које су предложили Нихад Омеровић, Јасмин Имамовић и Предраг Којовић, као и измјене Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ због неиспуњења пословничких услова за разматрање.

На захтјев Заједничке комисије за људска права скинут је Извјештај о раду Савјета министара за прошлу годину.

На дневни ред додат је Приједлог закона о допунама Закона о управи чији предлагач је посланик Шемсудин Мехмедовић, а које се односе на то да су руководиоци органа управе обавезни обезбиједити пропорционалну заступљеност конститутивних народа.

Овим допунама предвиђено је да се, у случају да је у органу управе запослено мање од 10 одсто од законом утврђеног броја који припада сваком конститутивном народу, приликом попуњавања упражњених радних мјеста приоритетно примају кандидати који припадају народу који није довољно заступљен у структури запослених сваког органа управе.

Додат је и Приједлог допуна Закона о заштити личних података којима је лице запослено у институцијама власти, јавним установама и предузећима и другим субјектима који се финансирају из јавних средстава дужно на захтјев надлежног лица, инспекција, тужилаштва, суда или другог законом овлаштеног лица омогућити увид у диплому и друге исправе којима се доказује испуњавање услова за заснивање радног односа или обављања функције.

На дневни ред су додате и измјене Пословника Представничког дома, преноси Срна

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Тагови :

Дом народа

НДХ

колегијум

Парламентарна скупштина БиХ

Кривични закон БиХ

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