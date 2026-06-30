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Сједница ПИК-а: Хоће ли бити постигнут договор око имена?

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 11:06

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Фото: Screenshot/X/OHR_BiH

У Сарајеву је почела сједница Савјета за имплементацију мира (ПИК) на којој ће се разговарати о избору високог представника.

Подсјећамо, на претходној сједници није било договора између САД и појединих европских земаља око имена кандидата.

Недавно је одржан и састанак на нивоу амбасадора, али у том тренутку није било напретка када је ријеч о овој теми.

Из америчког Стејт департмента а изјавили су раније да у јуну очекују одлазак Кристијана Шмита

Као што је познато од раније, фаворит америчке администрације за позицију високог представника је италијански дипломата Антонио Занарди Ланди.

С друге стране, европске земље, првенствено Француска и Велика Британија на овој позицији желе видјети Рена Троказа.

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Тагови :

Рене Троказ

Антонио Занарди Ланди

ОХР

ПИК БиХ

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