Сједница ПИК-а: Хоће ли бити постигнут договор око имена?

Аутор:АТВ редакција
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У Сарајеву је почела сједница Савјета за имплементацију мира (ПИК) на којој ће се разговарати о избору високог представника.
Подсјећамо, на претходној сједници није било договора између САД и појединих европских земаља око имена кандидата.
Недавно је одржан и састанак на нивоу амбасадора, али у том тренутку није било напретка када је ријеч о овој теми.
Из америчког Стејт департмента а изјавили су раније да у јуну очекују одлазак Кристијана Шмита
Као што је познато од раније, фаворит америчке администрације за позицију високог представника је италијански дипломата Антонио Занарди Ланди.
С друге стране, европске земље, првенствено Француска и Велика Британија на овој позицији желе видјети Рена Троказа.
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