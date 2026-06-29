Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва СНСД-а Сњежана Новаковић Бурсаћ истакла је да безобразлук и хајдучија настају тамо гдје не постоје аргументи и процедуре.
"Само што Бећировић и Комшић нису `хајдуци`, јунаци из прича, него обична јалија која је себи умислила да о нечему збиља могу да одлучују", навела је Новаковић Бурсаћ.
Она је дала подршку српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, која је данас прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, која је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
"Подршка за право! Подршка за све потезе који чувају институционални оквир Републике Српске!", навела је Новаковић Бурсаћ на "Иксу".
БиХ
Цвијановић: Ово је обична хајдучија у Предсједништву БиХ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, која је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
"Ово није одлучивање, већ најобичнија хајдучија у Предсједништву БиХ и то нећу дозволити", рекла је Цвијановићева данас на конференцији за новинаре у Источном Сарајеву.
Гдје не постоје аргументи и процедуре, настају безобразлук и хајдучија.— др Сњежана Новаковић Бурсаћ (@BursacNovakovic) June 29, 2026
Само што Бећировић и Комшић нису "хајдуци", јунаци из прича, него обична јалија која је себи умислила да о нечему збиља могу да одлучују.
Подршка за @Cvijanovic_Z !
Подршка за право!
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