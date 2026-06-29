Logo

Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 23:01

Коментари:

0
Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

Члан Предсједништва СНСД-а Сњежана Новаковић Бурсаћ истакла је да безобразлук и хајдучија настају тамо гдје не постоје аргументи и процедуре.

"Само што Бећировић и Комшић нису `хајдуци`, јунаци из прича, него обична јалија која је себи умислила да о нечему збиља могу да одлучују", навела је Новаковић Бурсаћ.

Она је дала подршку српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, која је данас прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, која је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.

"Подршка за право! Подршка за све потезе који чувају институционални оквир Републике Српске!", навела је Новаковић Бурсаћ на "Иксу".

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Ово је обична хајдучија у Предсједништву БиХ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, која је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.

"Ово није одлучивање, већ најобичнија хајдучија у Предсједништву БиХ и то нећу дозволити", рекла је Цвијановићева данас на конференцији за новинаре у Источном Сарајеву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Денис Бећировић

Жељко Комшић

Жељка Цвијановић

Предсједништво БиХ

Сњежана Новаковић Бурсаћ

Коментари (0)

Више из рубрике

Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

БиХ

Цвијановић: Ово је обична хајдучија у Предсједништву БиХ

2 ч

0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

БиХ

Кошарац: Апсолутна подршка ставу српског члана Предсједништва

2 ч

0
Сједница Предсједништва

БиХ

Циљ Бећировићевог насиља у Предсједништву је отимање српског националног насљеђа

3 ч

0
Цвијановић најавила: Народна скупштина ће имати задњу ријеч, сутра упућујем захтјев

БиХ

Цвијановић најавила: Народна скупштина ће имати задњу ријеч, сутра упућујем захтјев

4 ч

5

  • Најновије

23

06

Осумњичени у бјекству, снажна експлозија у Монаку: Има повријеђених

23

03

Бебе близнакиње старе свега 15 мјесеци преминуле у својим креветима

23

02

Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених

23

01

Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

22

58

Данил Медведев декласирао Марина Чилића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима