Планирате путовање у ЕУ с дјецом? Погледајте која нова правила и трошкови вас очекују

Аутор:АТВ редакција
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Породице из Босне и Херцеговине које након увођења ЕТИАС-а буду путовале у државе обухваћене овим системом мораће поднијети засебну пријаву за сваког путника.
Дјеца не могу бити додана у пријаву родитеља јер се једно ЕТИАС одобрење издаје само једној особи и електронски повезује с њеном путном исправом.
То значи да ће властиту пријаву морати имати и бебе те сва малољетна дјеца која путују с биометријским пасошем Босне и Херцеговине, под условом да нису ослобођена ЕТИАС-а по неком другом основу. Захтјев у име малољетника подноси родитељ, законски старатељ или друга особа која над њим има родитељско право.
Ипак, пријаву не треба мијешати с плаћањем накнаде. Дјеца која у тренутку подношења захтјева имају мање од 18 година неће плаћати ЕТИАС накнаду од 20 евра, али ће и даље морати имати засебно одобрење. Плаћања су ослобођене и особе старије од 70 година, као и одређени чланови породица грађана Европске уније који испуњавају прописане услове.
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Ако путују родитељи и двоје малољетне дјеце, биће потребне четири одвојене пријаве. Ако оба родитеља подлијежу обавези плаћања и нико није ослобођен по другом основу, породица ће укупно платити 40 евра, док ће пријаве за дјецу бити бесплатне.
ЕТИАС ће бити везан за пасош наведен у захтјеву и у правилу ће вриједити до три године или до истека тог пасоша, зависно од тога шта наступи раније. Ако дијете добије нови пасош, мораће се поднијети и нови захтјев за ЕТИАС.
Ова обавеза неће се односити на свако дијете с држављанством БиХ. ЕТИАС неће бити потребан, између осталог, дјетету које путује с пасошем државе Европске уније или Ирске, као ни носиоцима одговарајућих важећих боравишних дозвола или боравишних карата које доносе изузеће. Статус сваког члана породице зато треба провјеравати засебно.
ЕТИАС тренутно још није у функцији и службене пријаве се не примају. Почетак рада система планиран је за посљедњи квартал 2026. године, али тачан датум још није објављен. Европска унија наводи да путници сада не требају ништа подузимати нити плаћати страницама које тврде да већ издају ЕТИАС.
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Након покретања система слиједиће пријелазни период од најмање шест мјесеци. Током тог периода путницима ће се препоручивати да прибаве ЕТИАС, али им улазак неће бити одбијен само зато што га немају ако испуњавају остале граничне услове. Након тога предвиђен је период толеранције од најмање шест мјесеци, када ће изузетак моћи користити путници који први пут улазе у државе система након завршетка пријелазног периода. Тек по истеку тих фаза ЕТИАС ће постати потпуно обавезан за све путнике на које се односи, преноси ГПМаљевац.
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