Лавров стигао на самит АСЕАН-а на Филипинима, очекује се сусрет са Рубијом

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров допутовао је у Манилу, гдје ће учествовати на скуповима у оквиру Асоцијације држава југоисточне Азије (АСЕАН).
Авион руске владине делегације слетио је на аеродром у Манили.
Од 21. до 23. јула Лавров ће учествовати на састанцима министара спољних послова у форматима Русија – АСЕАН, Источноазијског самита (ЕАС) и Регионалног форума АСЕАН-а за безбједност (АРФ).
Како је раније саопштила званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, руска делегација, предвођена Лавровом, изнијеће оцјену ситуације у азијско-пацифичком региону, укључујући, како је навела, јачање конфликтног потенцијала усљед политике Запада усмјерене на милитаризацију региона и ширење блоковских механизама.
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Замјеник руског министра спољних послова Андреј Руденко изјавио је да је на маргинама министарских састанака у Манили предвиђен богат програм билатералних разговора Сергеја Лаврова са колегама не само из земаља АСЕАН-а, већ и из других дјелова свијета.
Захарова је раније саопштила и да се припрема сусрет шефова дипломатија Русије и Сједињених Америчких Држава, Сергеја Лаврова и Марка Рубија.
Амерички Стејт департмент потврдио је да ће Рубио боравити у Манили од 19. до 23. јула поводом скупова АСЕАН-а, а амерички државни секретар је изјавио да је спреман да се састане са Лавровом на маргинама тих догађаја, преноси Спутњик.
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