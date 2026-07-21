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Лавров стигао на самит АСЕАН-а на Филипинима, очекује се сусрет са Рубијом

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 11:45

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров допутовао је у Манилу, гдје ће учествовати на скуповима у оквиру Асоцијације држава југоисточне Азије (АСЕАН).

Авион руске владине делегације слетио је на аеродром у Манили.

Од 21. до 23. јула Лавров ће учествовати на састанцима министара спољних послова у форматима Русија – АСЕАН, Источноазијског самита (ЕАС) и Регионалног форума АСЕАН-а за безбједност (АРФ).

Како је раније саопштила званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, руска делегација, предвођена Лавровом, изнијеће оцјену ситуације у азијско-пацифичком региону, укључујући, како је навела, јачање конфликтног потенцијала усљед политике Запада усмјерене на милитаризацију региона и ширење блоковских механизама.

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Замјеник руског министра спољних послова Андреј Руденко изјавио је да је на маргинама министарских састанака у Манили предвиђен богат програм билатералних разговора Сергеја Лаврова са колегама не само из земаља АСЕАН-а, већ и из других дјелова свијета.

Захарова је раније саопштила и да се припрема сусрет шефова дипломатија Русије и Сједињених Америчких Држава, Сергеја Лаврова и Марка Рубија.

Амерички Стејт департмент потврдио је да ће Рубио боравити у Манили од 19. до 23. јула поводом скупова АСЕАН-а, а амерички државни секретар је изјавио да је спреман да се састане са Лавровом на маргинама тих догађаја, преноси Спутњик.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Марко Рубио

Састанак

Русија

Сједињене Америчке Државе

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