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Осумњичен за масакр у Њемачкој пронађен мртав

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 16:14

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Форензички истражиоци на улици у Штадеу, у Њемачкој, у понедјељак, 29. јуна 2026. године, након пуцњаве.
Фото: Tanjug/AP/Ulrich Perrey

Осумњичени за прошломјесечну пуцњаву на сјеверу Њемачке, у којој је убијено шест особа, пронађен је данас мртав у затворској ћелији, саопштиле су власти.

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Пуцњава се догодила 29. јуна у Штадеу, западно од Хамбурга, у установи која пружа привремени смјештај трудницама и младим мајкама са дјецом. У нападу су убијени запослени у склоништу и регионалној служби за бригу о младима.

Преминуо усљед гушења

Истражиоци вјерују да је мотив пуцњаве био спор око старатељства над тромјесечном кћерком осумњиченог, турског држављанина рођеног у Њемачкој. Против њега је вођена истрага због сумње да је починио убиство.

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Мушкарац, чији идентитет власти нису објавиле, пронађен је рано јутрос мртав у ћелији затвора у Бремерфердеу (Bremervörde), недалеко од Штадеа, саопштило је Министарство правде њемачке савезне покрајине Доња Саксонија.

Љекар је утврдио да је преминуо усљед гушења. Досадашња истрага указује на то да је осумњичени починио самоубиство, саопштило је Министарство, додајући да нема назнака да је у његову смрт била умијешана још нека особа.

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Штаде

Њемачка

Пуцњава Штаде

масакр

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На слици преузетој са снимка виде се припадници хитних служби, становници и полиција у Штадеу, у Њемачкој, у понедјељак, 29. јуна 2026. године, након пуцњаве у установи за бригу о младима.

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